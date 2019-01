Así cambió la música en los últimos 10 años

A la par que muchas estrellas presumen su imagen de ayer y la de hoy con el popular #10YearChallenge, la música tiene mucho que decir al respecto. Mientras hoy los ritmos urbanos y los intérpretes latinos destacan a nivel global, varios de sus exponentes ni siquiera aparecían aún en 2009. Este era el panorama que predominaba.

Las estrellas

U2. La banda irlandesa emprendió su gira más ambiciosa, el 360° Tour (2009-2011), con un escenario en forma de garra gigante. Hoy vive un receso luego del Experience + Innocence Tour, entre los más exitosos del último año.

Muse. El trío liderado por Matt Bellamy publicó hace una década su quinta producción de estudio, "The Resistance", y acaba de lanzar la octava, "Simulation Theory". Ambos, con sus correspondientes giras internacionales.

Madonna. Luego de lanzar el álbum "Hard Candy", "La Reina del Pop" estaba inmersa en el Sticky & Sweet Tour. Hoy tiene 60 años, radica en Portugal, adora las redes sociales y prepara su próxima producción.

Britney Spears. Asombraba con el concepto The Circus Starring Britney Spears, tour en el que presentaba sus hits en cinco actos musicales. Ahora interrumpió su show residente en Las Vegas debido a la salud de su padre.

Los debutantes

Adele. La hoy cotizada figura británica comenzaba a consagrarse en la música al llevarse dos Grammy (uno de ellos, Mejor Nuevo Artista) por su primer disco, "19". Ha vendido más de 100 millones de discos gracias a su voz.

Lady Gaga. Con 22 años, arrasaba en los charts con sencillos como "Just Dance", "Poker Face", "Paparazzi" y "Bad Romance". Ahora goza la fama con la película "Nace una Estrella" y prepara su boda.

Justin Bieber. En plena adolescencia, el canadiense iba ganando fans como revelación de YouTube y lanzaba un primer EP, "My World". Unos meses después llegó el hit "Baby". Lo demás es historia.

Susan Boyle. Se volvió viral su interpretación de "I Dreamed a Dream" en el reality Britain's Got Talent. Tenía 48 años y justo ahí empezó su carrera musical profesional. Ya ha publicado siete discos.

Escándalos

Oasis. Antes de tocar en el festival Rock en Seine, la banda británica se separó tras la enésima pelea entre Noel y Liam Gallagher. Los rumores de un reencuentro no faltan; se dice que desde entonces los hermanos ¡no se hablan!

Rihanna. Ya conocida entonces por éxitos como "Umbrella", es agredida por su pareja, Chris Brown, la víspera de la entrega del Grammy. Además de la música, hoy triunfa como empresaria del mundo del fashion.

Su adiós

Michael Jackson. "El Rey del Pop" anunció la temporada de conciertos This Is It en la O2 Arena de Londres. Poco después, en la etapa de los ensayos, murió. Tenía 50 años. Aún genera unos 80 millones de dólares anuales.

Gustavo Cerati. Líder de Soda Stereo, publicó el que sería su último disco, "Fuerza Natural", tras lo cual realizó un tour en el cual sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma. El ídolo argentino moriría en 2014.

TABLA

Listas de éxitos

2009

-"I Gotta Feeling". Black Eyed Peas

-"Sexy Bitch". David Guetta y Akon

-"Loba". Shakira

-"Empire State of Mind". Jay-Z y Alicia Keys

-"Poker Face". Lady Gaga

2019

-"Shallow (A Star Is Born)". Lady Gaga y Bradley Cooper

-"Thank You, Next". Ariana Grande

-"Love It If We Made It". The 1975

-"Without Me". Halsey

-"Happier". Marshmello y Bastille

Bad Bunny no figuraba en las listas anteriores, y ahora las acapara.

TABLA

Videos top

2009

-"Bad Romance". Lady Gaga

-"I Know You Want Me (Calle Ocho)". Pitbull

-"Party in the USA". Miley Cyrus

-"You Belong with Me". Taylor Swift

-"Halo". Beyoncé

2019

-"Thank You, Next". Ariana Grande

-"Mía". Bad Bunny y Drake

-"Happier". Marshmello y Bastille

-"I Like It". Cardi B, Bad Bunny y J Balvin

-"Without Me". Halsey