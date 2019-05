Luis Coronel está de regreso para revelar las razones por las que desapareció de la escena por más de tres años

Los artistas más populares de la música regional mexicana encabezados por Luis Coronel, Lenin Ramírez, Ulises Chaidez, Los Originales de San Juan, Los Parras, Chely Madrid, Los Austeros de Durango, Grupo Rebeldía, Joan Elite, Grupo J4, Briant Rangel, Janeth Valenzuela, La Ventaja, Hansen Flores y la actuación especial de los Huracanes del Norte, formarán parte del evento organizado por la estación radial La Que Buena (KBUE-FM) este domingo las fiestas del Cinco de Mayo en Los Angeles State Historic Park.

Pero antes de este multitudianario evento comunitario, la joven estrella Luis Coronel visitó los estudios de Hoy Los Ángeles. Y es que Luis Coronel está de regreso y hoy los vemos rodeado de mucha gente. El joven cantante de música regional mexicana está de vuelta luego de haber estado desaparecido de la escena musical por más de tres años y cuenta que ahora se encuentra al lado de la gente que lo quiere ver crecer y que quiere crecer junto con él.

“Gente que realmente tiene un sueño, como yo lo tengo, de alcanzar la cima a través de nuestro esfuerzo. Me he rodeado de esas personas que tienen la misma perspectiva de la vida al igual que yo”, comentó el joven cantante que hoy luce mucho más seguro de si mismo y más relajado.

Coronel espera que la vida le sonría, tal y como él hoy lo hace con una sonrisa más blanca que nunca, gracias a un procedimiento que se hizo en Colombia. “Fue el día de mi cumpleaños cuando decidí regalarme algo (que quería) ya desde hace varios años, desde la secundaria. Siempre mi sonrisa era la inseguridad más grande que tenia de mi mismo”, dice mostrando su blanca sonrisa.

Pero lo que lo tiene muy feliz y sonriendo es el nuevo tema con el que vuelve frente a su público. Se trata de “Pa’ que nos hacemos” al lado de Banda Los Recoditos. “El tema habla sobre lo que le dices a la muchacha ‘Pa que nos hacemos’ si nos gustamos para que vamos a fingir”, nos dice sonriéndo.

Cuenta Coronel que estando en Miami, los productores le dijeron que ese tema les sonaba a Los Recoditos y le preguntaron que qué le parecía si los invitaban a participar. “Y al día siguiente me llaman para decirme que Los Recoditos habían aceptado meterse a cantar la canción”, recordó Luis, quien para entonces ya se encontraba en Tuczon, Arizona .

“Me llamaron a las 9 de la mañana desde Miami y para mi eran como las 6am y casi dormido recibí la noticia, cumpliendo así un sueño que tenia”, agrega.

Coronel dice sentirse muy agradecido de que haya podido grabar con Los Recoditos y le agradece en especial al ex integrante Luis Angel. “ Se lo agradezco múchísimo porque puede cantar al lado de uno de los íconos de Los Recodtos, que es Luis Angel ‘El Flaco’ y con Samuel que también participó en este tema . Fue en realidad, un sueño hecho realidad”, comentó Coronel quien en el pasado hizo una gira con ellos y con la Banda Recodo.

“Así es, durante mis primeros años de carrera, cuando estaba comenzando, estuve en la gira ‘Dos Mundos, Una Historia”, donde estaba Gerardo Ortíz, Los Recoditos, Banda El Recodo y me metieron ahí en esa gira y fue una experiencia única, aunque yo estaba en una camioneta y ellos estaban en un autobus”, comentؚó entre risas.

De ser el telonero de la gira, Luis Coronel se convirtió en toda una estrella logrando posicionarse en las listas de popularidad y obteniendo los más prestigiosos galardones de la industria. Su carrera comenzó a despegar con el sello Del Record, propiedad del empresario Ángel del Villar, y junto a esa empresa, Coronel tuvo la oportunidad de convertirse en todo un cantante profesional tras ser descubiertohaciendo covers en las redes sociales.

“Sí hubo muchísimo apoyo y la verdad, y creo que no estuviéramos donde estamos si no hubiera sido por el apoyo de esa persona que nos conectó en los lugares donde más debíamos estar. Se lo agradezco de por vida, pero en cuanto a negocios y en ciertas cosas no estábamos en lo correcto y como que nunca hubo un acuerdo. Fue muy complicado el no estar trabajando por tres o cuatro años y que las cosas no se dieran como se te prometió. Aunque no hubo nada entre papel, sino de palabra”, explica el cantante.

Luis Coronel pertenece a las filas de la disquera Imperial Productions, propiedad de Luis del Corral, quien a su vez fue la persona que se puso en contacto con Del Villar para impulsar la carrera de Coronel. “Entre ellos fue un acuerdo más de palabra, ‘Sabes que, vamos a trabajar, yo te presto a Luis Coronel para que lo pongas en giras, tug arras tu parte y yo agarro la mía”, recuerda Luis, quien está conciente de que cuando estuvo con Del Record, su carrera estaba en auge.

Hoy Luis Coronel decide comenzar de nuevo y a pesar de todo, dice sentirse feliz. “Aunque ha sido un poquito complicado, porque nos han tapado de poder estar en entrevistas, por estar en la radio, por tres años nos bloquearon de poder hacerlo. Pero aún así, creo que el que más ama lo que hace y desea hacer a la gente feliz con su trabajo, lo obtiene a pesar de todo lo dificil, tal y como lo he hecho yo . Me gustaría poder decir las cosas palabra por palabra, pero no me quiero meter en detalles”, argumenta el interprete de temas como “Dime qué se siente”, ‘Tal como eres” y “Quiero ser tu dueño”.

Problemas ajenos

En días anteriores, el cantante de música regional mexicana Gerardo Ortiz replicó con una contrademanda a la interpuesta por su disquera Del Records, que lo acusa de "rompimiento de contrato", según anunció el propio arista en un comunicado. Según Ortiz, que con su álbum debut "Ni hoy ni mañana" logró una nominación para los premios Grammy, Del Records y sus empresas afiliadas "no le han pagado regalías por presentaciones en vivo, publicación musical, ventas y otros ingresos (...) en la industria del entretenimiento".

Sobre este tema, Luis Coronel tuvo una reacción ya que en su caso, él cumplió con lo que tenia que hacer como artista. “Algo está pasando. Yo lo que puedo decir de mi parte es que yo hice mi trabajo, creo que yo cumplí con lo que tenia que hacer. Antes de salirme de la disquera dije ‘sabes yo no quiero estar aquí, ya no quiero trabajar aqui y agradezco lo que ha hecho por mí’ y nos fuimos sin problemas , aunque no fue fácil porque la carrera de Luis Coronel estuvo detenida por tres años”, lamentó el artista, cuya ausencia le dio paso a artistas del género como Joss Favela y Christian Nodal que hoy dominan el género.