VIDEO. Luego de la controversia con su madre, Frida Sofía asegura que ha 'vuelto a nacer'

Tenián como un año que no se veían, así que el recuentro que este sábado tuvo Frida Sofía con su papá, Pablo Moctezuma, en Los Ángeles fue especial.

Y es que además de verse y abrazarse después de tanto tiempo, era el debut como cantante de la también hija de Alejandra Guzmán en lo premios Balón de Oro, en donde interpretó su sencillo “Andale”.

Aunque sí mantenían comunicación por teléfono, no se habían visto.

El momento fue muy emotivo y sucedió minutos antes que ella subiera el escenario del Teatro Orpheum, ubicado en el centro de la ciudad.

“Fue una sorpresa, definitivamente lo más importante es tener ese apoyo porque de mi público tengo todo el apoyo, pero sí me faltaba esa parte de calor de hogar, me entiendes. Estoy tan feliz que haya venido, porque no me lo esperé, me sorprendió, me sorprendió”, afirmó Frida Sofía.

Por su parte, Pablo afirmó sentirse muy orgulloso esa noche por ver a su hija cumplir uno de sus sueños en esta vida.

”Me siento muy orgulloso de ella, increíble, muy orgulloso va a tener muchísimo éxito.

“Le deseo lo mejor como siempre, que tenga mucho éxito, mucha mesura y mucha suerte porque talento ya lo tiene. Ella tiene todo mi apoyo”, comentó Moctezuma.

Por su parte, Frida Sofia comentó que su debut la tenia algo nerviosa.

“Bendecida, nerviosita ya me pusieron nerviosa y la verdad estoy lista, es lo que más he querido hacer en toda mi vida y ensayé, me preparé es como cuando vas al exámen y ya estás lista”, indicó.

¿Usaste algo que hayas aprendido de tu mamá?

“Todo, desde los movimientos a las expresiones, también de mi abuela (Silvia Pinal), pues en el teatro aprendes mucho, cosas así. Al final me siento en casa haciendo esto que me gusta”, indicó.

En las últimas semanas, Frida Sofía ha estado envuelta en controversia con varios miembros de su familia, en especial con su mamá, pero afirmó que era necesario hablar de cómo se sentía en ese momento.

“Estoy bien, fíjate que yo creo que pasé por tanto, yo tenía un nudo en la garganta de emociones muy fuertes, de resentimientos desgraciadamente.

“Tuve que vomitarlos y ya no era feliz, y ahorita es como que acabo de volver a nacer, hoy es el día en el que yo vuelvo a nacer”, expresó.

¿Estamos hablando entonces de que puede haber reconciliación con tu mamá?

“Todo el mundo me está preguntando eso, pero como lo dije y lo vuelvo a repetir yo creo que necesitamos las dos ayuda de un profesional y me encantaría hacerlo enfrente de ustedes, porque atrás de las puertas es otra onda.

“Yo creo que mi actitud y todo lo que ustedes vean, porque hablan mas la actitud de alguien y las acciones de alguien que lo que diga la gente entonces, por qué no hacerlo de esa manera”, dijo.

¿Qué mensaje te gustaría mandarle a tu mamá?

“Te deseo lo mejor ma’, y gracias por todo lo que me has enseñado detrás de cámaras, como vestirme, todo lo que me has dado de tu corazón, te amo siempre”.

Su actuación fue aplaudida por los invitados a la premiación y al final Frida Sofía se fue sonriente, alegre, libre de nervios y presiones.

Se fue a festejar con su papá y su equipo de trabajo.

Ahora, buscará el acercamiento con su mamá para hacer la paces y dejar atrás la controversia y enfocarse más en su carrera.