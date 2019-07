Los Misfits originales tomaron California secundados por otros íconos del género

Cuarenta y dos años después de su fundación y treinta y seis años después de que dejaran de funcionar con su formación original, los Misfits siguen siendo un referente ineludible en la escena del punk, lo que se prueba no solo en su carácter histórico, sino también en los incontables ‘covers’ que se les han hecho y en la popularidad de sus logos, plasmados en toda clase de vestimentas.

En realidad, estos oriundos de Nueva Jersey, que practicaban musicalmente una subrama del referido punk que se conoce como hardcore, crearon un estilo adicional, el horror rock, que se distingue por el uso de letras vinculadas al universo de las películas de miedo y ciencia-ficción, apelando muchas veces al sentido del humor y llevando ropas y maquillaje acordes con las temáticas siniestras.

Todo lo dicho justifica lo sucedido el sábado pasado en el Estadio del Banc of California, convertido en escenario al aire libre de una reunión casi completa de la formación original que terminó convirtiéndose en una suerte de festival de un día debido a la presencia previa de cuatro bandas de distintas épocas con diferente nivel de reconocimiento en el género: los Cro-Mags de Nueva York, Anti Nowhere League de Inglaterra, The Distillers de L.A. y Rise Against de Chicago.

Claro que lo que más importaba aquí era el plato fuerte, y por ese lado, los Misfits no decepcionaron a nadie. Para muchos fans, tener al frente a Glenn Danzig (voz), Doyle Wolfgang von Frankenstein (guitarra) y Jerry Only (bajo) ya era un milagro suficiente; pero los seguidores del rock extremo recibieron también con entusiasmo la participación de Dave Lombardo (batería), que es conocido a nivel mundial debido a su papel histórico en Slayer y que toca actualmente en Suicidal Tendencies.

En este escenario, la agrupación, que sumó a sus filas a un segundo guitarrista, Ace Slade (ex Murderdolls), no dejó camino sin recorrer, lo que tiene sentido en vista de que solo grabó tres álbumes con Danzing, quien tras abandonar el combo inició una exitosa carrera solista en los terrenos del rock pesado que se prolonga hasta el día de hoy.

De ese modo, el show incluyó hasta 30 canciones, lo que puede lucir exagerado pero se justifica plenamente debido a que muchas de las canciones de sus protagonistas son de lo más breves. Por ese lado, el asunto no requiere precisamente de virtuosismo, pero sí de mucha energía y de una vitalidad que nunca se encuentra garantizada, sobre todo cuando se considera que estos tipos se encuentran alrededor de su sexta década de existencia.

Danzig y Doyle von Frankenstein durante un reencuentro previo al del fin de semana pasado.

En este caso, acompañados por un sistema de sonido impecable y por una llamativa serie de videos en las pantallas gigantes, los Misfits -que no permitieron fotografía profesional durante su repertorio- tocaron de manera impresionante y completamente compacta; y hasta Danzig, que ha tenido problemas de voz desde hace algunos años, hizo lo suyo de manera decente, pese a que el mal estado de su garganta era evidente cada vez que hablaba con la audiencia.

Entre los temas más celebrados se encontraron “I Turned Into a Martian”, que, para más señas, fue ‘versionado’ efectivamente por los mexicanos de Molotov bajo el nombre de “Marciano”, y “Last Caress”, que alcanzó nueva vida gracias a una reinterpretación de Metallica; pero se escucharon también pequeños clásicos de la talla de “20 Eyes”, “All Hell Breaks Loose”, “Die Die My Darling” y “Where Eagles Dare”.

En realidad, la única sorpresa fue la interpretación de “Come Back”, un interesante corte de medio tiempo que nunca había sido cantado en vivo por Danzig; pero nadie estaba realmente ahí para sorprenderse, sino para ver en el mejor estado posible a la legendaria banda. Y eso es lo que sucedió, bajo el influjo inagotable de los incontables círculos de ‘pit’ que se armaron por todos lados.

La banda Cro-Mags durante el set ofrecido en el estadio del Banc of California, en la ciudad de L.A.

Cerca de las 5 de la tarde, cuando empezaron a tocar los ‘teloneros’, había todavía muy poca gente en el auditorio, a diferencia de lo que pasó con el acto central; pero eso no le quitó entusiasmo a la primera agrupación sobre la tarima, Cro-Mags, que desgranó su inclemente hardcore con ganas y buen ánimo, pese a que se extrañó la presencia de su vocalista original John Joseph, quien se retiró hace poco del conjunto.

Después le llegó el turno a Anti Nowhere League, que le hizo honor a su reputación con un sonido sucio y desprolijo mientras le daba protagonismo a su inmortal vocalista Animal e incluía un divertido ‘cover’ de “Runaway”.

Los terceros en subirse a las tablas fueron los Distillers, encabezados por la emblemática vocalista y guitarrista Brody Dalle, quien según algunos rumores no iba a presentarse debido a una enfermedad. Combinando el punk más directo con los sonidos del ‘grunge’, los rockeros entusiasmaron a quienes los han extrañado desde una separación del 2006 que se resolvió hace pocos meses.

La vocalista y guitarrista Brody Dalle retomó su proyecto habitual, The Distillers, tras un largo receso.

Finalmente, antes de los Misfits, estuvo allí mismo Rise Against, que para nosotros es demasiado comercial como para ser reconocido como representante del punk, pero que tiene saludables letras de conciencia social y ofreció un set sumamente profesional en el que no faltaron ‘hits’ como “The Violence” y “Prayer of the Refugee”.

Pese a que todos los fans de la vieja escuela querían asistir a este concierto, muchos de ellos mostraron desde el inicio su inconformismo por el aire corporativo del mismo, plasmado en los precios excesivos del alcohol, el control férreo de la seguridad y la separación del área del piso en hasta tres zonas.

Sin embargo, como buenos rebeldes, muchos terminaron metiéndose de contrabando en el ‘pit’ más cercano al escenario, lo que provocó un desorden mayor del esperado pero no llegó a salirse a desatar el caos. A fin de cuentas, era un evento de punk, por más que se realizara en un estadio.