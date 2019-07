La India le rinde tributo a Juan Gabriel, pero en tango

La salsera puertorriqueña India no había cantado jamás tango, y ahora, en México, interpretará el género musical rioplatense... adaptando canciones de Juan Gabriel.

Desde su casa en San Juan, la intérprete adelantó que el espectáculo Forever Tango, que tendrá lugar del 25 al 28 de julio en el Teatro del Parque Interlomas, presentará un homenaje al "Divo de Juárez", quien fue su amigo.

"Son canciones muy bonitas, que salieron en mi disco Intensamente (2015), donde las interpretaba en salsa. Ese disco me trajo mucha suerte, gané mi primer Grammy Latino.

"De ahí escogimos dos temas muy lindos, 'Extraño Tus Ojos' y 'Gracias a Dios'. Se adaptan muy bonito en el tango, muy interesante. ¡Imagínate, Juan Gabriel en tango!", dijo la llamada "Princesa de la Salsa".

A su parecer, su voz, el tango -con su bandoneón, piano y violín- y las composiciones del fallecido artista hacen una buena mezcla, pues reúnen intensidad, emoción, profundidad y tintes de despecho.

"Va a ser un show maravilloso, mágico, con bailarines que dejan su alma en el escenario. Hay músicos increíbles que vienen de Buenos Aires a tocar su música, tan llena de romance".

Por invitación de Luis Bravo, director de espectáculo, en el entarimado estará al lado de su colega y amigo el cantaor flamenco Diego El Cigala, otro apasionado de borrar las fronteras entre los géneros musicales.

"No he tenido la oportunidad de hablar recientemente con él, pero me va a dar mucho gusto compartir con él. Seguramente será algo sorprendente", dijo India, quien ya ha llevado Forever Tango a Bogotá y Lima.

De 50 años, y con más de 30 de trayectoria, la salsera aseguró que combina su felicidad por su próximo viaje a México con la de haber sido reconocida por los Guinness World Records.

La autoridad en marcas mundiales determinó que es la figura con más álbumes (6) y sencillos (10) en haber llegado a la cima de las listas Billboard de música tropical.

"Yo no estoy al pendiente de tanto, pero esto me sorprendió. Me siento feliz porque he trabajado mucho, me he sacrificado desde jovencilla en la música. Y todavía sigue ahí el amor y la dedicación por lo que hago.

"Me encanta estar en el escenario, al lado de los músicos, en la tarima, oírme y que me oigan cantar. Los aplausos del público siempre han sido lo más sagrado".

"Nunca he grabado tango, pero soy gran admiradora, me encanta. Forever Tango me encanta. Y soy estudiante de baile también. Tomé clases con (el bailarín) Fidel Guerrero, de Buenos Aires", dijo La India.