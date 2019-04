Juan Luis Guerra recibirá el máximo galardón de los Premios Billboard de la Música Latina

Juan Luis Guerra será honrado con el Premio Billboard Trayectoria Artística en reconocimiento a su destacada carrera de 35 años durante los Premios Billboard de la Música Latina 2019 que se realizarán el jueves 25 de abril a las 8pm/7c desde Mandalay Bay Events Center en Las Vegas.

El show se transmitirá por Telemundo y simultáneamente por Universo, y a través de las Américas por Telemundo Internacional.

Mientras que los finalistas y ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina son determinados por las listas de Billboard, cada año Billboard, junto a Telemundo, otorga el Premio Billboard Trayectoria Artística a un artista por una trayectoria profesional excepcional, que haya llevado a la música Latina a otro nivel en la esfera mundial, que siga siendo relevante por sus contribuciones artísticas y personales y cuya influencia haya marcado el desarrollo de la música Latina en el mundo.

Ganadores previos del Premio Billboard Trayectoria Artística incluyen a Carlos Santana, Emmanuel, José José, Marco Antonio Solís, Maná y Ricardo Arjona, entre otros.

“Es un gran privilegio para mí recibir este reconocimiento de parte de los Premios Billboard de la Música Latina. Gracias por el continuo apoyo que me han brindado y que me ha permitido tener la bendición de poder hacer lo que amo durante estos 35 años de carrera. Siempre es de alegría volver a encontrarme con todos ustedes", comentó Juan Luis Guerra a través de un comunicado.

Conocido como productor, cantante, compositor y músico, Guerra es uno de los artistas dominicanos más reconocidos y premiados alrededor del mundo, quien a lo largo de su admirada trayectoria artística ha lanzado 15 exitosos álbumes, logrando ventas de más de 30 millones de discos en todo el mundo. Junto a su Banda 440 (o 4-40), llamada así por el tono estándar de "A" (440 ciclos por segundo), Guerra produjo música que combinaba el merengue y los estilos afrolatinos para crear su estilo único.

Desde muy temprana edad mostró especial interés en la música y la guitarra. Con su vocación musical reafirmada estudió guitarra y teoría musical en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo. Más tarde decidió viajar a Estados Unidos para matricularse en el Berklee College of Music de Boston, la misma universidad que le otorgó años más tarde el título honorario de Doctor en Música.

Tiene 42 títulos en la lista de Hot Latin Songs, seis de los cuales alcanzaron el No. 1, incluyendo “La llave de mi corazón”, que reinó durante cuatro semanas en el 2007 y “Cuando me enamoro” de Enrique Iglesias que lideró 17 semanas consecutivas en el 2010.

También colocó 27 títulos en la lista de Latin Airplay, seis de los cuales fueron No. 1, incluyendo “La llave de mi corazón”, que reinó durante cuatro semanas en 2007, “Cuando me enamoro” que lideró durante 17 semanas no consecutivas en 2010 y “Tus besos”, que encabezó la lista durante siete semanas consecutivas en el 2014.

En la lista de Tropical Songs Airplay, colocó 26 títulos, 11 de los cuales fueron No.1, incluidos los éxitos “Las avispas”, que reinó durante 10 semanas no consecutivas en el 2004 y “Bachata en Fukuoka” que lideró durante ocho semanas consecutivas en el 2010.

En cuanto a los álbumes, registró 15 éxitos en la lista de Top Latin Albums, tres de los cuales fueron No. 1, incluyendo La llave de mi corazón (2007), A son de guerra tour (2013) que encabezó la lista durante seis semanas, y Todo tiene su hora (2014), así como 18 éxitos en la lista de Tropical Albums, siete de los cuales encabezaron la lista, incluido Bachata Rosa, que reinó durante 12 semanas no consecutivas en 1991, Para Ti, que lideró la cuenta durante siete semanas en 2004 y A son de guerra, que reinó durante nueve semanas consecutivas en el 2010.

Durante su prolífica carrera musical, Juan Luis Guerra ha ganado múltiples premios.

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación lo nombró “Persona del Año” en reconocimiento a su valiosa contribución a la música latina y su excelente trayectoria musical. En 2005 Guerra recibió el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza por el trabajo caritativo de su Fundación Juan Luis Guerra, que brinda asistencia silenciosa a familias dominicanas desfavorecidas con necesidades médicas.

Cabe destacar que Guerra regresa al ámbito musical mañana, viernes 5 de abril, con su nuevo y esperado sencillo “Kitipun,” carta de presentación de su próximo álbum de estudio el cual será lanzado próximamente a nivel mundial.