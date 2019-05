Imitador de Luis Miguel ahora impone estilo en la música

Luego de 27 años de dedicarse a la comedia y a la imitación de artistas con los que ha destacado en la pantalla chica como Luis Miguel, Roy Ramos emprende una nueva aventura como cantante.

Y es con el álbum A Cara Limpia que el tapatío da a conocer su reciente faceta en los escenarios. La placa musical que consta de un CD y DVD salió en formato físico el 30 de abril y en digital el 10 de mayo.

Lo más complicado de realizar este proyecto artístico, contó el artista, fue encontrar su propio estilo y no dejarse llevar por esos personajes que ha llevado consigo a lo largo de su trayectoria.

"Mi mayor miedo e incertidumbre era si podía encontrar mi propio estilo en la voz. No fue fácil, de repente me salía la voz de Juan Gabriel o de José José, o de otro artista, o que me saliera el color de estrellas que he imitado, pero al final, creo que hallé mi estilo", dijo.

"En este material hay cóvers de íconos como Juan Gabriel ('Adiós Amor, Te Vas'), Leo Dan ('Te He Prometido') y Palito Ortega ('Corazón Contento'). Algunas las hicimos en versión salsa, otras con mariachi y otros ritmos".

El material estuvo bajo la supervisión de Pepe Zavala, arreglista y director de orquesta que durante años ha acompañado a cantantes en los distintos programas de televisión como Sabadazo, donde surgió la amistad entre ambos y la idea de trabajar juntos.

"El disco lo comenzamos a grabar en enero de 2017 y en diciembre de ese mismo año se grabó el DVD, este fue de un show que ofrecí en el Teatro Fru Fru, de la Ciudad de México, ambos materiales traen 12 canciones distintas cada uno. Quise lanzar el producto el 10 de mayo en homenaje a mi madre y también a mi padre que en este mes cumple 5 años de fallecido".

Roy Ramos comenzó su carrera artística en febrero de 1992 imitando a José José, Vicente Fernández y Luis Miguel. A la fecha, ha hecho cerca de 200 personajes, aunque la carta "fuerte" que lo catapultó para estar y destacar en el reality show Parodiando durante las temporadas 1 y 2, que se llevaron a cabo en 2012 y 2013 a través del Canal de las Estrellas, fue la personificación de Luis Miguel.

"He tenido la oportunidad de conocer a varias figuras que parodio como Juan Gabriel, a quien le abrí un show de los que hacía para sus fundaciones, en Parácuaro, Michoacán. A Luis Miguel lo conocí por medio de Aracely Arámbula", agregó.

"Me hice muy amigo de ella, no me hice amigo de él, pero cuando venían a Guadalajara o Puerto Vallarta me invitaban. De hecho él llegó a ver un show mío en tele y cuando después nos vimos en persona me dijo: 'Me gusta porque lo haces con categoría'".