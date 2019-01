En su gira de despedida, Kiss besará suelo mexicano

Kiss anunció este lunes que México está incluido en su gira de despedida One Last Kiss: End Of The Road Tour.

La banda de rock había confirmado su asistencia al Festival Domination, los días 3 y 4 de mayo en la Ciudad de México.

La agrupación informó que también tocará en Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Puebla.

Los fanáticos mexicanos de la banda de rock KISS festejaron este lunes una gran noticia, ya que la gira mundial, One Last Kiss: End Of The Road Tour, con la que la agrupación se despedirá de los escenarios llegará a cinco ciudades del país.

La gira con la que Kiss se despedirá comenzará el próximo 31 de enero en la Rogers Arena de Vancouver, Canadá.

"Cuando te sientes bien con lo que estás haciendo y sabes que no puedes durar por siempre, sal en la cima, aún podemos hacer el mejor show de todos los tiempos", mencionó la banda en redes sociales.