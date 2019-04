El rapero Hussle es despedido a lo grande en el Staples Center y en todo L.A.

Nipsey Hussle, el popular rapero afroamericano que fue recientemente asesinado, acaba de recibir una “celebración de vida” en el Staples Center de Los Ángeles, a la que acudieron sus familiares y otras celebridades, mientras que muchos de sus fans se encontraban en los alrededores.

Algunos de ellos lograron incluso acceder al recinto gracias a la distribución de boletos gratuitos que se agotaron en cuestión de minutos; pero el atractivo mayor de los servicios fúnebres a un gran nivel fue la participación de diversos representantes del mundo del entretenimiento.

De ese modo, estuvieron en el escenario Marsha Ambrosius, Anthony Hamilton, Jhené Aiko y Stevie Wonder, quienes ofrecieron emotivas interpretaciones. También participaron Karen Civil, el rapero Snoop Dogg y el locutor radial Big Boy.

Hasta intervino de modo indirecto pero trascendente el ex presidente Barack Obama, mediante una carta de homenaje escrita por él mismo y leída por Civil en la que se ensalzaba el activismo social del fallecido. “Espero que su recuerdo inspire más trabajo en Crenshaw y comunidades semejantes”, decía al final el mensaje.

“One thing me and Nip had [in common] was a kind spirit. A spirit of love. When we met each other it was like a magnet coming together.” – Snoop Dogg at the #CelebrationOfNipseyHussle pic.twitter.com/mghVhEQrgY