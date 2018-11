Cristian Castro quiere a su papá como un amigo

Cristian Castro ve a Manuel "El Loco" Valdés más como un amigo que como su padre.

El cantante dio una entrevista al programa Ventaneando en donde habla de la polémica relación que ha mantenido con su progenitor y más ahora que el comediante ha estado delicado de salud.

"Básicamente yo no crecí con mi papá, yo no sé por qué se me quiere obligar tanto a estar ahí con la familia de mi papá cuando yo realmente no crecí tan cerca de él. Claro, soy su amigo y me acerqué para conocerlo, para platicar, pero no siento mucha cercanía con él, eso es verdad, eso no es culpa de él ni es culpa mía tampoco" dijo tajante.

El "Gallito Feliz" confeso que no siente nada por el "Loco" y que no tiene ningún vínculo afectivo y ni lo quiere generar.

"Es un amigo, es una persona importante para mi mamá, para mí, para mi vida, su imagen es importante, pero vaya, no, no siento mucha cercanía, lo que es una relación padre hijo, porque nunca la tuvimos", agregó.

El cantante es más cercano a José José, quien es su padrino, y acotó que ha hablado con su hija Sarita sobre la salud de "El Príncipe de la Canción".

"Le ofrecí todo mi apoyo porque sé que está pasando por problemas tanto económicos como físicos, entonces yo le ofrezco mi casa.

"Sus hijos quieren estar cerca de él. También hay una situación con sus hijos que espero se resuelva. Yo me siento también un hijo de él, hasta sanguíneo y estoy sufriendo porque está perdiendo su salud".

"Lo admiro (a 'El Loco' Valdés), lo quiero, le agradezco que sea mi papá, pero vaya, no tengo esa cercanía como para derramar una lágrima, probablemente no lo voy a lograr", dijo Cristian Castro.