El Festival de Cine de L.A. anuncia sus números musicales

View this post on Instagram

Los Angeles Latino International Film Festival Announces 2019 Music Program. ⁣ ⁣ Highlighting diverse and extraordinary Latinx artists for festival attendees, performances will take place July 31 - August 4 at The Roosevelt Theatre in the Hollywood Roosevelt Hotel. ⁣ ⁣ Headliners: (swipe left)⁣ ⁣ Wednesday @la.mera.candelaria ⁣ Thursday @augusteverios ⁣ Friday @jarinademarco ⁣ Saturday @jessebaez ⁣ Sunday @yangamusic ⁣ ⁣ Tickets available online. LINK IN BIO