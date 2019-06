Así ha sido el destino atropellado de 'El Mimoso' en la música

Confesó que hace algunos años quiso tirar la toalla, porque como solista se ha dado cuenta que está difícil, pero superada la tempestad, Luis Antonio López, mejor conocido como "El Mimoso", sabe que lo suyo es este negocio y no piensa dejarlo.

Enfrentar al medio sin la Banda El Recodo fue todo un reto, indicó.

"Gracias a Dios llevamos 10 años de solista, pero estamos festejando 25 años de mi carrera artística porque comencé desde los 13 años. Realmente, llevo ya muchos años en la música y seguimos defendiéndonos y cantándole a la gente".

López lanzó el año pasado un disco para celebrar su trayectoria musical.

"No es fácil, porque cuando estás en una banda el nombre te cobija. Cuando ya no estás te avientas al ruedo solo y ¿qué haces? A la mejor al principio decías tienes que entender que ese nombre que te arropaba ya no está.

"A mí me tocó batallarle, inclusive en un momento dije: 'Voy a tirar la toalla', pero logré pasar esa parte difícil", declaró el cantante, quien visitó Monterrey para hablar de su "festejo de plata" en la música.

Fue en 2013 cuando se enfrentó a problemas, incluso económicos, pues no le alcanzaba para pagarle al personal que trabaja con él.

"Dije: 'está muy difícil', y no por hablar de una carrera, sino cuando te enfrentas a la responsabilidad de pagar nóminas, músicos, entonces no sientes lo duro, sino lo tupido".

Reveló que ya superó esa etapa y de la mano de Martin Fabian, como mánager, busca enfrentar nuevos retos.

No lo invitan

Al inicio de esta entrevista se le cuestionó la razón por la que no estuvo presente en la pasada celebración de El Recodo en Mazatlán, con motivo de los 80 años de trayectoria de la banda, dado que otros de sus ex integrantes, como Julio Preciado y Germán Lizárraga, sí estuvieron.

"¿Es parte de la entrevista? ¿Así comenzamos?", respondió sonriendo.

"Si tú quieres ir a una fiesta y a la mejor no te invitan, es porque no eres requerido, entonces, nunca me invitaron", afirmó.

Y es que la fama de este cantante vino precisamente cuando formó parte de la llamada "Madre de Todas las Bandas".

"Es como todo. Cuando estás en una relación amorosa, todo está bien, pero cuando rompes cada quien para su rumbo. Hay que entender que cuando tomé la decisión de salirme del Recodo, las cosas ya fueron muy distintas", aseguró.