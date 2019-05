Así de cambiado luce ahora Enrique Iglesias tras la paternidad

La paternidad le ha caído muy bien a Enrique Iglesias, quien se describe ahora como un hombre hogareño.

En entrevista, el cantante español cuenta que atraviesa por una etapa luminosa en su vida gracias a sus mellizos Nicholas y Lucy (de 17 meses de edad), así como a la solidez en su relación con la ex tenista Anna Kournikova, por lo que siente que no necesita llegar al altar para ser feliz.

"Estoy pasando por un momento súper bonito en mi vida y he querido aprovecharlo para estar en casa este último año. Es difícil de describir, pero es una felicidad y una responsabilidad increíbles.

"Cuando llevas con alguien tanto tiempo, tienes esa conexión especial e hijos, es lo mismo que estar casado. Que hagamos o no una boda, no cambiaría las cosas. La conexión está ahí, estamos más unidos que nunca", afirma el intérprete de éxitos como "Bailando" y "El Perdedor".

Aunque considera un privilegio componer temas y estar sobre un escenario, el artista madrileño de 43 años tiene clara la prioridad de dedicar tiempo a sus pequeños, por lo, comparte, le resulta difícil salir de casa para sus conciertos.

Tiene 19 fechas de su gira actual con presentaciones pactadas en Italia, Alemania, España, Estados Unidos y México, pero procurará que sean ausencias breves porque quiere ser un padre presente.

"Lo más difícil es marcharme de casa. Los primeros días siempre son difíciles y, aunque amo lo que hago y quiero seguir haciéndolo, he querido estar en casa para prestarles atención y estar con ellos, porque eso para mí es fundamental.

"Quiero ser un padre que esté ahí con ellos constantemente, así que he intentado balancear el calendario. No me gustaría salir de casa, irme de viaje a trabajar, regresar tres o cuatro meses después y que mis hijos no me reconozcan".

Tras cinco años sin lanzar un álbum desde Sex And Love, el artista ha compuesto varios temas para el disco que prepara para finales de año.

Por supuesto, sus vivencias como padre le han servido de inspiración para algunas canciones, aunque no necesariamente salgan en su álbum, pues lleva años de composición con otras que cree que puedan ser mejores."La parte difícil de hacer un disco es encontrar las canciones realmente mágicas y especiales que te conmueven y sabes que tienen algo especial. Del inicio de una canción al final pasan muchas cosas", asevera Enrique.

Iglesias irá a México los días 7 y 8 de junio al Auditorio Nacional, el 9 en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, y el 22 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Pese al tiempo que tenía sin venir, el cantante no siente endeble su vínculo con México.

"A México nunca lo abandono, porque lo llevo en mi corazón. Todo en mi carrera pasó alrededor de México".

"Intento tener un balance y poder estar con mis hijos lo más posible y a la vez seguir trabajando y escribiendo canciones, que es lo que siempre me ha apasionado", Enrique Iglesias.