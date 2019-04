Así de apasionada rugió la leona dormida, Lupita D'Alessio

Con la pasión de sus rugidos, Lupita D'Alessio lideró a una manada de 9 mil fanáticos que corearon y ovacionaron la entrega de "La Leona Dormida" en su regreso al Auditorio Nacional,el fin de semana.

Los éxitos sentimentales de amor y desamor llenaron el coso desde las 20:10 horas, cuando la cantante salió a su hábitat con un atuendo rojo, mismo que remarcó su pasión volcada en casi dos horas de show.

Desde que la intérprete arrancó con himnos como "Cóncavo y Convexo", "Hazme Olvidarlo" y "Aquí Estoy Yo", el público de inmediato se puso a cantar y a celebrar a su ídola.

"¿Cuántas leonas hay esta noche?", preguntó D'Alessio para presentar el tema "Leona Dormida", que provocó algarabía entre los presentes.

Con los sentimientos a flor de piel, la audiencia coreó a todo pulmón canciones ochenteras como "Lo Siento Mi Amor", "La Diferencia" y "Te Estás Pasando".

Pese a la potencia de sus rugidos, Lupita dejó que otra voz brillara sobre el escenario: la de su hijo Ernesto, que entonó "Amor Contigo Me Da Igual", para después compartir el micrófono en "Ni Guerra Ni Paz".

"Es la mejor cantante de América Latina para mí. Te amo con toda mi alma", le dijo el joven D'Alessio a su madre tras un abrazo.

Con un gran dominio del escenario, la intérprete se permitió confiarle al público que hubo un momento en su vida donde no conocía el amor y se identificaba con su tema "Que No Me Doy Cuenta".

La entrega y energía que ponía en las notas la orillaron a sentarse, tomar aire y secarse el sudor, pero lo que le robó el aliento fue ver a la gente de pie para aplaudirla, cosa que agradeció en repetidas ocasiones.

"Son ustedes un termómetro para mí, el indicado para saber si puedo seguir o no cantando.

"Tampoco está padre creerse que todavía puedo cuando estoy haciendo el ridículo. Muchas gracias, los amo con todo mi corazón", dijo D'Alessio antes de entonar "Mudanzas", uno de su más grande éxito.

La euforia de sus fans la regresó a escena, para despedirse por todo lo alto a las 21:50, con "Mentiras".

"A mí me emociona muchísimo el Auditorio Nacional, siempre impone y más con ustedes. Es doble compromiso para darles todo lo que hay en mi corazón", dijo Lupita.