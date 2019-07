Andrés Cepeda se reconecta con sus inicios

A inicios de los 90, cuando Andrés Cepeda iniciaba su carrera, perteneció a una banda de rock, Poligamia, que cobró bastante popularidad en su natal Colombia. Sin embargo, varios años después, el intérprete de Bogotá presenta Trece, su décimo tercer álbum de estudio como solista.

En su más reciente material discográfico, Cepeda reconectó con sus inicios, y es que al colaborar con la banda Morat recordó el estar dentro de una agrupación. Juntos presentan "Déjame Ir", que lanzada el 1 de mayo en YouTube ya suma casi las 15 millones de reproducciones.

"Esta canción es de Juan Pablo Isaza (guitarra y voz en Morat) y de su hermana. Yo llego a Morat, primero porque mi cuñada es muy fan de la banda y me presenta la música de los chicos ya hace un par de años, me gustó mucho la mezcla que tienen de este folk-rock con mezclas románticas, empecé a seguirlos, a tener su música en mi dispositivo y tenerlos presentes.

"Uno de estos tracks era el de 'Déjame Ir' y me gustó muchísimo la temática, me pareció muy linda la historia, me recordó una experiencia que tuve de no dejar ir a alguien, y de hecho hacernos mucho daño por no soltar. (En estas situaciones) pienso que vale la pena pensar de qué calidad es ese amor que decimos tenerle a esa persona, si es uno generoso o egoísta y eso nos puede dar una indicación de qué hacer", aconseja.

Agencia Reforma Andrés Cepeda Andrés Cepeda (Agencia Reforma) (Agencia Reforma)

A pesar de que no conocía a los integrantes de Morat en persona, logró ponerse en contacto con ellos, pues no le encontraba sentido a interpretar solo el tema.

Este acercamiento le presentó otra forma de abordar la música y de escribir, pues cuenta que cada uno en la banda tiene un rol designado al momento de componer y arreglar los temas.

Sobre Trece y la evolución que ve en su música, Cepeda se ha permitido una mayor exploración al colaborar con artistas como Sebastián Yatra y Cali y El Dandee.

"Me he dejado permear y he intercambiado sonidos y conceptos. Ese experimento ha sido muy interesante y me ha abierto el apetito para seguir explorando en otros sentidos, siempre tratando de respetar mi propio camino, mi propia esencia, pero también permitiéndome refrescar mi bolsa de recursos en cuanto a la composición y producción.

"Ha sido un viaje muy interesante, me falta presentar todavía varios sencillos, lo he querido hacer canción por canción para darle oportunidad de que cada tema sea escuchado con un poquito más de atención y eso pienso seguir haciendo los meses que vienen. En agosto estaré presentando sencillo nuevo y así paso a paso. Cuando estemos en el 70 por ciento de haber presentado el material ya soltaremos el resto", puntualiza.