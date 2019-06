Alicia Vilarreal es ahora la jefa y dueña de Límite

Con "cheves", flores y una carnita asada, Óscar Flores convenció a Alicia Villarreal de volver a trabajar juntos, y emprender nuevos proyectos, por lo que el lunes firmaron un contrato laboral y hablaron del lanzamiento de un disco de música ranchera.

En una conferencia de prensa en la que no confirmaron el reencuentro de Límite, pese a los rumores que se desataron luego que la llamada "Güerita Consentida" posteó una fotografía con una cadena con el nombre del grupo, Alicia dejó claro que ella es la dueña del nombre.

"Alicia es la dueña (del nombre) de Límite ", afirmó Óscar Flores.

"Totalmente. Sí, en todo el mundo".

Y como prueba, la marca de Límite estuvo presente en dicho evento así como el sello de Apodaca Group.

"No es momento todavía (del reencuentro)", declaró Flores. "Nosotros como oficina, como mánager, hay un momento para hacer las cosas. Y como dije en un principio, es el momento de retomar la música ranchera. Lo de Límite se va a dar en su momento".

La nicolaíta, quien se encontraba sentada a un lado de Flores, aseguró que habrá reencuentro siempre y cuando ella quiera.

"Si quiere 'La Güera', les aclaro. Es difícil porque yo tengo muchos fans, mucho público, que ellos están felices (así). Si se da, que Dios nos bendiga a todos y ahorita traigo muchas ganas de cantar ranchero", expresó la cantante.

Cuando todo comenzó con Límite y Representaciones Artísticas Apodaca, empresa que los catapultó a la fama, ella ya había registrado la marca, aclaró la cantante.

Pero, tras 25 años de aquel primer encuentro como artista y representante, vuelven a unir fuerzas y regresa a su casa.

"Me da mucho gusto porque después de tanto tiempo, es importante darnos un espacio y desarrollar sueños e ilusiones, pero a veces hay momentos en nuestra vida que se dan las magias con un equipo de trabajo, con ciertas personas", contó.

"Un día en la nochecita me llegó el señor Óscar Flores con Oscarín, hicimos una carnita asada, me llegaron con un ramillete de flores y me encantó porque yo considero que tenemos una gran historia, y que hemos hecho muchas cosas maravillosas dentro de la música".

Así que Alicia decidió continuar con esta historia que inició en 1994 cuando Flores lanzó el proyecto de Límite, con la intención de hacer cosas grandiosas.

"Yo creo que nunca nos hemos equivocado, hemos tenido muchos logros y confío en el señor Óscar Flores, él hace artistas. Y tenemos la idea de hacer un disco de ranchero padrísimo".

Ésta es la tercera vez que se unen para trabajar juntos.