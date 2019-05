Ahora sí se despide la banda de rock Kiss

Por puro orgullo, KISS decidió dejar de hacer presentaciones en vivo, así que, a principios de año, comenzó su gira de despedida: End of the Road World Tour.

Este adiós tocará este viernes el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el festival DomiNation, con la última vez en México de la legendaria banda.

"El rock es para ciertas edades, retírate del escenario cuando consideres que es el momento correcto.

"Ve a conquistar la cima, haz el mejor show que puedas y si crees que la siguiente vez no será tan buena, bájate. ¡Ten respeto de ti mismo!", expresó en entrevista telefónica Gene Simmons, líder de la agrupación, desde Los Ángeles.

Para el bajista, así como para sus compañeros Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer, ser parte de la banda no es una tarea fácil, y menos con el paso de los años.

Porque implica utilizar botas que pesan 4.5 kilos, un vestuario de 20, maquillaje, escupir fuego, danzar por el aire...

"Voy a cumplir 70 años en agosto y para cuando termine el tour tendré 73. Quizá fui estúpido por estar en una banda como KISS, quizá hubiese sido más inteligente, como el gran Keith Richards de los (Rolling) Stones, que lo único que tiene que hacer es comprarse una nueva playera y mejores micrófonos.

"Los Stones podrán girar hasta que tengan 80 años o más, pero nosotros no. Así que tienes que tener respeto por los fans e irte en la cima, cuando todavía eres el campeón", agregó.

Eso sí, afirmó, el legado de la banda originaria de Nueva York continuará. Incluso dejan la puerta abierta para que otros se hagan responsables de los conciertos.

"Estamos en todo el mundo, tenemos películas, caricaturas, obras de Broadway y todas esas cosas, pero la banda que hace tours ya no seguirá.

"Continuará de otra manera y quizá encontraremos cuatro nuevos miembros, unos veinteañeros que sigan la tradición, pero esta banda ¡ya no más!".

Será una despedida larga, End of the Road World Tour está previsto para durar tres años, en los que visitarán lugares en los que KISS nunca dio un concierto.

Simmons dijo que la gira volverá a sudamérica en 2020 y quizá a México, pero no a la capital, sino a otros puntos.

"Eventualmente iremos a China, India, Israel, África y sureste asiático. El mundo es un gran lugar".

Para cuando concluyan su gira, será el momento idóneo para el retiro sobre todo porque para Simmons, como ya lo ha dicho antes, el rock está muerto.

"Lo digo porque estoy triste. En Estados Unidos, la única nueva banda que importa es Foo Fighters, pero han estado en esto más de 20 años.

"Una vez que los fans comenzaron a bajar música gratuita, mataron a las nuevas bandas. Eso es muy triste. No me afecta a mí, pero las agrupaciones nacientes no tiene oportunidad", lamentó.

Pide vía legal para acoso

Gene Simmons, quien ha sido señalado por al menos dos mujeres de conducta sexual inapropiada, consideró que una acusación infundada en redes sociales puede acabar con la carrera de alguien.

El cantante y bajista de KISS no minimizó movimientos contra el acoso, pero pidió que las denuncias deben hacerse por la vía legal.

"Tus amigos te dejan de hablar, pierdes tu trabajo incluso. No eres inocente sólo porque alguien dice algo, se supone que eres culpable. Ese es el problema hoy.

"Pero tienes que continuar, siempre habrá gente que quiere atención y dinero gratis. Por supuesto que hay gente mala allá afuera, eso no lo cuestiono, pero ve y hazlo en una corte, no en internet", dijo Simmons.