 Adriel Favela lanza nuevo sencillo, pero en Youtube ya tiene milllones

Luego del éxito que acumuló en las redes sociales y plataformas de streaming, Adriel Favela, anuncia el lanzamiento oficial de su sencillo, “La escuela no me gustó” en el que cuenta con la colaboación de Javier Rosas. ft.

Aunque el titular no es nada positivo para las nuevas generaciones por obvias razones, el sencillo “La escuela no me gustó”forma parte de su última producción discográfica "Señalado por Costumbre".

El video musical del sencillo ya había sido estrenado en YouTube el 23 de noviembre y ya ha sobrepasado las 17 millones de reproducciones, pero es ahora que se lanza oficialmente.

La canción ha alcanzado grandes números de reproducciones digitales, ya contando con más de 8 millones en las diferentes plataformas digitales.

'La escuela no me gustó', lo nuevo de Adriel Favela

A raíz del éxito natural de este tema, y a petición de sus seguidores, Adriel y Javier también anunciaron la gira "La Escuela No Me Gusto", donde el publico podrá disfrutar de ambos talentos en un mismo escenario en todo Estados Unidos y México.

Adriel participó el fin de semana en el Seminario Promesa y Esperanza de St. Jude Children’s Research Hospital en Memphis, Tenn., el evento más grande del hospital dedicado solamente a la comunidad, radio, música e influencers Hispanos.

Este evento marca un momento especial para el artista, quien por cuatro años ha apoyado al Radiothon Promesa y Esperanza de Univision como artista invitado.