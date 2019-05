Gloria Estefan prepara un disco de éxitos con "contagioso" ritmo brasileño

La cantante Gloria Estefan reveló este jueves que en septiembre sacará un nuevo álbum que incluirá, entre otros temas, cuatro de sus grandes éxitos con ritmo brasileño, que grabó en Brasil y con los "mejores músicos" de ese país.

"Estoy fascinada, la música brasileña es contagiosa", dijo Estefan en Orlando, donde hoy, acompañada de su esposo, el productor Emilio Estefan, anunció la próxima apertura de un nuevo restaurante de la cadena Estefan Kitchen en esta ciudad eminentemente turística del centro de Florida.

La cantante nacida en Cuba hace 61 años bromeó cuando uno de los asistentes al acto le preguntó qué pasó con su banda, la Miami Sound Machine. "La metí en una caja en un 'storage'", dijo en inglés.

La realidad es que los músicos de la banda están desde hace dos años dedicados al musical "On Your Feet", basado en las vidas de Emilio y Gloria Estefan.

El nuevo restaurante de la cadena Estefan Kitchen abrirá sus puertas en el otoño de 2019 en Sunset Walk, un centro dedicado a las compras, la gastronomía y el entretenimiento dentro del Margaritaville Resort Orlando.

"Prepárense para bailar", advirtió Emilio Estefan, de 66 años, al subrayar que, además de platos reinventados de la cocina cubana, el restaurante ofrecerá actuaciones en vivo de músicos de distintos géneros que reflejarán la diversidad de Florida.

Como todo restaurante cubano que se precie, tendrá su "ventanita" para atender a los paseantes y no faltarán el arroz, los "moros" (frijoles) y los "maduros" (plátano frito) ni otros platos cubanos, además de una paella al estilo de la casa.

Gloria Estefan dijo que Estefan Kitchen se ha adaptado a los nuevos gustos culinarios y también sirve platos vegetarianos. "Mi hija (la también cantante Emily Estefan) es vegana", señaló.

Los Estefan estuvieron acompañados de Art Falcone, cofundador y gerente principal de la empresa Encore Capital Management, desarrolladora del Margaritaville Resort Orlando.

El pasado 24 de septiembre, Emilio y Gloria Estefan fueron galardonados con el premio Gershwin, el mayor galardón del país a la canción popular, que hasta entonces no había recaído en artistas de "herencia hispana", según anunció entonces la Biblioteca del Congreso de EE.UU.

Algunos de los éxitos de esta pareja cubano-estadounidense son "Conga," "Turn the Beat Around," "Get on Your Feet" y "Rhythm Is Gonna Get You".

La canción "Rhythm Is Gonna Get You" fue incluida en marzo de 2018 en el Registro Nacional de Grabación, un exclusivo grupo de canciones seleccionadas para la preservación debido a su importancia cultural, histórica o estética para el patrimonio de audio de la nación.

Ambos han obtenido 26 premios Grammy en conjunto, y galardones como la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más importante de la nación.