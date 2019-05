Camilo Echeverry se declara un 'ladroncito' de los grandes cantautores

El artista colombiano Camilo Echeverry, coautor de éxitos como "Mi mala", "Sin pijama" y "Ya no tiene novio", está listo para presentar las canciones que ha escrito para sí mismo y su estilo personal, que reconoce que ha "robado" de grandes cantautores hispanos.

"En mi casa no había radio", revela el joven de 24 años durante una entrevista con Efe en Miami. "Teníamos cajas de discos de artistas como los Beatles, Charly García, Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Pink Floyd. Esa fue mi primera semilla, desde chiquitito mi sueño fue heredar eso".

Pero, al entender que "cada quien tiene que hacer su propio camino y reinventar el agua tibia", armó su propio estilo. "Yo diría que soy un ladroncito más que un heredero. Y robo a mano armada y sin máscara, voy de frente", reconoce para agregar al cantautor uruguayo Jorge Drexler en un grupo de "víctimas" de las que presume con "orgullo".

Camilo, como quiere ser conocido en esta etapa de su carrera, explica que la decisión de regresar a los escenarios en 2019 tras años de ausencia no fue racional.

"Yo soy un artista que obedece sobre todo a la honestidad y a los impulsos de mi corazón", dice.

Fue su corazón el que le dijo que se mudara hace casi cuatro años a Miami después de siete meses de amores con su ahora prometida Evaluna Montaner, la hija menor del cantante Ricardo Montaner, lo que le obligó a comenzar de cero tras una carrera artística iniciada en la adolescencia tras participar en el concurso televisivo "Factor X" en 2010, lo que le permitió sacar dos discos en Colombia.

También fue el que le recomendó que se "encerrara al estudio, a escribir, a producir" y el que le dijo que ya era hora de "salir de nuevo" con su sonido".

El resultado inicial han sido dos temas que ya tienen sello de éxitos. "Desconocidos", con sus futuros cuñados y "hermanos del alma", Mau y Ricky, y su compatriota Manuel Turizo.

El otro es "No te vayas", el primer sencillo de su nueva etapa como solista, que ya ha amasado más de 21 millones de visualizaciones en YouTube.

Este jueves lanzó con el también colombiano Sebastián Yatra la que considera es "una de las canciones más importantes" que ha escrito, "Guerra", que toca temas del suicidio a consecuencia de la baja autoestima y el acoso.

El Camilo de las canciones de amor romántico y amor a uno mismo parece divorciado del que ha colaborado en composiciones controversiales del género urbano como "Sin pijama", el éxito de Becky G y Natti Natasha, o "Duro y suave", de Leslie Grace y Noriel.

"Cuando escribes para alguien más estás siendo compositor, pero estás siendo también actor. Yo por un momento soy Ricky Martin, por un momento soy Becky G", dice para explicar la diferencia entre las dos vertientes de su trabajo.

Los temas y el lenguaje son los que los artistas necesitan, pero no lo que él diría o cómo lo diría, indica.

Aunque ahora se enfoca en la parte de su carrera que lo coloca ante el público, éste aún recibirá este año otro trabajo de Camilo como compositor y productor cuando salga al mercado el nuevo disco de Ricardo Montaner.

Pero además, se declara "picky" (quisquilloso) con las composiciones que hace para él. "Cuando escribo para otros artistas puedo sacar una canción en dos horas, para mí me tardo hasta semanas".

Es menos "fastidioso" con su ropa y con su 'look', aunque su imagen pública indicaría lo contrario.

"Me viste mi novia", cuenta. Su bigote, que ha creado enfrentamientos entre sus fans, nació por curiosidad y se mantiene por rebelión: "Me lo criticaron tanto, que me dije, ahora me lo dejo, porque yo no soy modelo, soy un cantautor y cómo luzco no tendría que ser lo más importante".

Su futuro a mediano plazo incluye lanzar más sencillos, un formato del que dice estar "enamorado", y seguir alimentando el canal de YouTube con su novia, al que suben videos sobre su relación desde una óptica cristiana y resaltando el "poder del amor para mejorar e iluminar la vida en momentos duros".

"Qué alguien te escriba que se iba a suicidar o que iba a abortar y cambió de idea después de vernos es el premio más grande", afirma.