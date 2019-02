Thalía y Lali crean en "Lindo pero bruto" un mundo para reírse "entre chicas"

La cantante mexicana Thalía y la argentina Lali le dedican un divertido reguetón al tipo de hombre "Lindo pero bruto" en su nuevo videoclip, en el que han recreado "un mundo para que nos riamos entre las chicas" sobre temas "cotidianos", según dijeron en una entrevista con Efe.

"Lindo pero bruto" es el cuarto sencillo de "Valiente", el último álbum de la superestrella mexicana, que pretende enviar un "mensaje de fortaleza, intención, felicidad y alegría para que la gente la pase bien, que se genere un buen ambiente", explicó.

Reunida con Lali en un céntrico rascacielos de Manhattan, donde se ubica la sede de la discográfica Sony, Thalía mostró la buena química que les une a ambas en la presentación de este tema que habla "de lo que a las mujeres les sucede".

"Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco, ?por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto", cantan al unísono las vocalistas mientras bailan en un universo de neón y colores pastel, aunque añaden con humor más adelante: "Estás bien rico para un ratico".

La canción pone "sobre el tapete temas que son cotidianos", afirmó Lali. "Punto, eso sucede, es así: nos reímos de eso, jugamos, le inventamos un mundo para que nos riamos entre las chicas y mismo para los chicos, que les puede haber pasado al revés. Nosotras somos mujeres y hablamos de lo que a las mujeres les sucede", comenta.

Las artistas, a las que une no solo la música sino el espacio televisivo en el que se han criado, se guasearon de la posibilidad de que los hombres se sientan cosificados por la letra de la canción o por su representación como un muñeco "Ken" en el videoclip.

"Después de tantos años y décadas y siglos en los que ha sido al revés esto no es ni siquiera rascarle a la superficie, ni siquiera la punta del iceberg", resaltó Thalía, mientras que Lali aseguró que el enfoque del sencillo es "amoroso" y "no hay maldad ni rebusque".

"Ahora, quien se quiera poner el saco: ?bienvenido, y si quieren 'hashtag' para que lo subamos a las redes y lo balconeamos, por favor, háganlo!", bromeó la diva mexicana, activa en las mismas redes sociales que convirtieron en éxito viral un vídeo suyo hasta el punto que su "remix" se incluyó en el disco.

Ese vídeo, en el que exclamaba eufórica "?Están ahí mis vidas? ?Me oyen, me escuchan, me sienten?" y que imitaron cientos de personas llamándolo el "Thalía Challenge", es "lo más divertido que me ha pasado en toda esta carrera". "Fue algo maravilloso que se descojonó, se salió de control y me encanta", dijo.

Eso sí, reconoció que utilizar las redes sociales requiere de un "ejercicio diario" de entendimiento porque se ve un "mundo perfecto" y se logra una "conexión" pero, tal y como complementó la argentina, así "no es la vida".

A sus 47 años, Thalía cuenta con una larga trayectoria musical en la que han tenido cabida el rock, la salsa, el rap, el jazz o la música urbana, algo que ha logrado teniendo como "esencia" el pop latino y dejando el "horizonte abierto".

Con colaboraciones que van desde Lali, Natti Natasha o Maluma, más recientemente, hasta Michael Bublé o Tony Bennett, la mexicana disfruta aprendiendo del "compañero que está enfrente" y eso lo comparte con Lali, para quien el género pop es "generoso" y tiene "versatilidad".

De esta manera han acabado trabajando juntas las dos artistas y sorprendiéndose de su conexión "intuitiva" y coincidiendo en el cómo quieren las cosas, lo que ha resultado en un videoclip impactante, "visualmente digerible, simple, divertido y a la vez tan complejo", describió Thalía.

No es, por supuesto, la primera vez que Thalía es atrevida con el contenido y la forma de su música, y para ello recuerda su primera canción como solista, 'Pacto entre los dos': "Era sadomasoquismo en aquella época, cuando era una niña de 18, y vetaron la canción en la radio, la televisión...".

"Lloraba por los rincones, pero hoy, sabiendo lo que quiero y cómo lo quiero, digo las cosas como las quiero plantear y es increíble encontrar eco, saber que conecta con tanta gente fuera", sostuvo la mexicana, que lo que quiere es "vivir el mundo en estos lentes rosas de felicidad y diversión".