Escogen disco de Bobby Valentín como el más destacado del 2018 en P.Rico

"Mind of a Master", del veterano bajista y productor musical puertorriqueño Bobby Valentín, fue escogido como el disco más destacado de 2018 por la Fundación Nacional para la Cultura Popular, informó hoy el organismo local.

Seguido al disco de Valentín, conocido como "El rey del bajo", cayó "Mi Luz Mayor", obra del veterano pianista Eddie Palmieri dedicada a su fenecida esposa, Iraida, fallecida hace cuatro años.

En el tercer puesto recayó "The Spirit/20 Years After his Death", en el que trabajaron los hijos, nietos y biznietos de Rafael Cepeda, conocido como el patriarca de la bomba puertorriqueña, considerado el ritmo autóctono más antiguo de la isla.

La experimentación, reafirmación y presencia de la diáspora fueron tres elementos que marcaron la producción discográfica de Puerto Rico en 2018, explicó el ente cultural en declaraciones escritas.

Igualmente, "las ansias de levantar el espíritu colectivo de un país azotado por dos huracanes repercutió con fuerza en la creación de sus artistas que realizaron labores de excelencia desde todos los ángulos musicales".

Luego de las primeras tres producciones, le siguieron "Yo soy la tradición", del saxofonista Miguel Zenón; "Soy yo", de la cantautora Kany García; "En buena compañía", de Gilberto Santa Rosa y Víctor García y la Sonora Sanjuanera; y "Follow Me".

Otros discos que destacó la Fundación Nacional para la Cultura Popular fueron la banda sonora del documental "Nuyorican Básket 79"; "Live from Puerto Rico", de los pianistas Adlan Cruz, Stevan Micheo y Francisco Paz; "Baila conmigo", del grupo Yuba Iré, y la producción "Travesías", de la Tuna Bardos de la Universidad de Puerto Rico.

Para la selección de las 20 producciones más sobresalientes del año se consideró la interpretación de los artistas, la ejecución musical, la labor técnica, presentación, montaje visual, creatividad, coherencia y concepto.

De igual manera se destacó la labor estratégica realizada a la hora de lanzar la producción al mercado discográfico.

La Fundación Nacional para la Cultura Popular es una organización sin fines de lucro cuyos objetivos son, entre otros, la investigación, estudio, conservación, producción, promoción, exhibición y difusión del conocimiento sobre la cultura popular, clásica y folclórica de Puerto Rico.