Músicos boricuas Tito Nieves y Sergio George lanzan disco de éxitos propios

El salsero de origen puertorriqueño Tito Nieves y el productor musical Sergio George se han unido nuevamente para lanzar el disco "Una Historia Musical", donde el intérprete regrabó en vivo varios de sus éxitos, como "Sonámbulo" y "Fabricando Fantasías", así como otros temas producido por George.

Fue en el Teatro Al Aire Libre Cristales en Cali, Colombia, donde ambos artistas, quienes se conocen hace casi 40 años desde que George fue el pianista y Nieves el cantante de la Orquesta La Solución en 1979, se unieron para grabar en vivo varias canciones, según explicaron hoy en entrevista con Efe en San Juan.

De acuerdo con Nieves y George, el propósito del proyecto era realizar una grabación sin público para presentárselo a los productores de espectáculos.

El plan era que Nieves apareciera interpretando algunas de sus canciones de sus comienzos como solista y la de los otros artistas.

No obstante, Nieves y George comenzaron a descargar algunos de los vídeos en las redes sociales, lo que llevó a que sus seguidores les exigieran que hicieran un proyecto propio y lo vendieran.

"Honestamente no se hizo para vender, sino para vender 'shows'", admitió George, con una vasta experiencia como productor musical, destacándose así en producir el primer disco de Marc Anthony, "Otra nota", así como los trabajos de otros artistas como Luis Enrique, La India, DLG y Bacilos.

"Los seguidores tenían toda la razón", agregó Nieves, quien además de "Sonámbulo" y "Fabricando Fantasías", volvió a grabar "Yo no sé mañana", que interpretó el salsero nicaragüense Luis Enrique en el disco de George, "Salsa Giants", durante un festival de música en Curazao, y "Vivir mi vida", interpretada por Marc Anthony en su disco, "3.0".

Nieves también incluyó en "Una Historia Musical" el tema "Hasta que te conocí", original del fenecido cantante mexicano Juan Gabriel, pero que también Marc Anthony volvió a grabar para su primera producción, "Otra nota" (1993).

"Es un proyecto educativo, porque cada canción tiene una historia", destacó Nieves, con 45 años de carrera en la música y conocido por otros éxitos como "I like it like that", "El panadero", "De mí enamorate" o "Almohada".

Según contó Nieves, George se encontraba produciendo otro proyecto en Colombia, por lo que el llamado "Pavarotti de la salsa" por su parecido físico con el reconocido tenor italiano, aprovechó y grabó tres temas inéditos que se incluyen en "Una Historia Musical".

Esas tres canciones son "Viva la música", escrita por George -ganador de 18 premios Grammy-, y la cantautora panameña Grettel Garibaldi-, "Cuando te miro", también de Garibaldi, y "Como yo", del discjockey cubano DJ Cham, y en la que colabora el intérprete urbano puertorriqueño Pacho "El Antifeka".

Sobre la participación del mencionado artista urbano, Nieves enfatizó que "queremos activar un poco la salsa con gente más joven".

Para Nieves no es extraño que haya incluido un artista urbano en una de sus producciones, pues ya lo había hecho con el reguetonero Nicky Jam y la salsera La India en "Ya no queda nada", así como con el rapero Fat Joe y Miguel Play, uno de los precursores del reguetón, en "Terremoto".

Nieves indicó que su plan de conquistar a un mercado más juvenil es para respaldar el trabajo que realizan otros salseros jóvenes, como Willito Otero, Pirulo, Juan Pablo Díaz, Pete Perignon o el grupo Libre Xpresión, que destacan en sus canciones temáticas sociales actuales.

"No importa la edad, lo que la gente quiere son cosas innovadoras", añadió George al mencionar que la legendaria cantante cubana Celia Cruz, con casi 70 años, logró el éxito del tema "Ríe y llora", que se incluye en su disco, "Regalo del alma".

Al momento, "Viva la música" debutó la semana de lanzamiento alcanzó el listado de las primeras diez canciones del Billboard Tropical Airplay Chart, mientras que "Como Yo" se ubicó entre las primeras 25 canciones del mismo listado.

Tras el lanzamiento de "Una Historia Musical", Nieves y George emprenderán una gira mundial de conciertos.