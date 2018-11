Roberto Carlos: "No creo en el amor como posesión"

El cantautor brasileño Roberto Carlos reveló hoy ser un desconfiado de la posesión en el amor porque se trata de un sentimiento en el que lo más importante es dar, aunque también es bueno recibirlo.

"No creo en el amor como posesión. El amor es una cosa que entregamos y recibimos; es una donación de otro para nosotros. Así se debe mirar el amor, dar y recibir. A veces no recibimos pero es importante seguir dando. La posesión no funciona en el amor", señaló en respuesta a una pregunta de Efe.

En una entrevista con tres diarios mexicanos y la agencia Efe, el artista de 77 años, con más de 25 millones de discos vendidos en los últimos 55 años, tocó el tema más recurrente en su obra, el amor, y dijo que ese sentimiento no cambia con el tiempo y lo único variable es la manera cómo se habla de él.

"Las historias de amor son siempre iguales. La forma de hablar del amor es lo diferente de antes. El amor que sientes por una mujer, por una persona, es siempre igual. La forma de hablar es la diferente. Antiguamente había un poco más de lirismo y romanticismo en las canciones de amor", comentó.

Según el autor de clásicos de la música romántica en español como "Detalles", "Cama y mesa" o "Amada amante", al día de hoy hay una tendencia de los nuevos compositores a hablar del amor de una forma distinta a los de la línea lírica, pero todas las maneras son respetables.

"Sabemos que es una forma diferente de hablar el amor hoy. No significa que el amor sea diferente", enfatizó.

El pasado fin de semana el brasileño llenó el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con capacidad para 10.000 personas, donde presentó "Amor sin límite", su primer disco en español en los últimos 25 años y que antes exhibió con éxito en León, centro del país, y Monterrey, en el norte.

Vestido de manera juvenil con un pantalón y botas blancas y una camisa azul con dibujos, Roberto Carlos mostró una vitalidad que no parece propia de sus 77 años, y cuando lo retaron no tuvo empacho en hablar de las relaciones sexuales, un asunto que aparece de manera poética en canciones suyas como "Símbolo sexual" o "Concavo y convexo", por poner dos ejemplos.

"Para mí el sexo es bueno a cualquier edad. No importa si es a los 20 años o a los 77; siempre es una cosa muy buena y con amor aun mejor. Así pienso en el sexo, pero prefiero no entrar en detalles", declaró.

Ganador en 2015 del premio Billboard Lifetime Achivement en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, ese año Roberto Carlos fue elegido como la "Persona del año" por la Academia de la Grabación, que le hizo un homenaje en Las Vegas.

Ha escrito más de 500 canciones y, al referirse a eso, aseguró a Efe que en su caso el proceso de la creación es variable, a veces casual, y está relacionado con su mirada de la realidad.

"La musa a veces es una situación, una persona que vemos o escuchamos. Mi musa principal para hacer canciones es la vida. Soy un observador atento de lo que pasa delante de mí y de las historias de otros. Observo la vida con los detalles, como dice mi canción; en la vida tenemos lo necesario para hacer una canción", concluyó.

Roberto Carlos se presentará mañana en Puebla, en el centro de México, el viernes estará en Guadalajara, en el occidente, y el domingo cerrará su gira de presentación en México de "Amor sin límite", con un concierto en Querétaro (centro).

El disco, producido por Sony, está compuesto por 10 piezas, entre ellas una con Jennifer López llamada "Llegaste", con una mezcla de pop y música romántica, y otra a dúo con Alejandro Sanz, "Esa mujer", una canción diálogo entre Roberto Carlos y el artista español.