Omar Chaparro estrena películas entre desnudos y “fantasma” de Pedro Infante

El mexicano Omar Chaparro pasará los últimos meses de este año como un actor atrevido que aceptó hacer una larga escena desnudo, para la película “Tod@s Caen”, que se estrena este viernes, pero que antes había recibido el “fantasma” de un compatriota, el legendario cantante y actor Pedro Infante.

“Sentí el peso, la responsabilidad de este proyecto de un artista tan querido, tan conocido”, dijo Chaparro a Efe el jueves durante una visita a Miami para promover “Tod@s Caen”, en la que encarna a un hombre alérgico al compromiso que sufre las bromas de una mujer (Martha Higareda) con similar desapego a las relaciones estables de pareja.

Una de estas bromas fue una larga escena desnudo, para la que el director de la cinta, el argentino Ariel Winograd, le advirtió que “de ser necesario”, debía depilarse las “asentaderas”.

“Si estuviera más ‘afelpadito’ lo hubiera hecho, pero soy normal”, dice entre risas Chaparro.

Sin embargo, el actor afirmó que ni esta circunstancia, ni las escenas en las que es golpeado por luchadoras profesionales, o la que se cae de un edificio de dos pisos le quitaron el sueño.

“Yo soy un tipo bien relajado con el trabajo”, argumenta. Aunque sería más preciso decir que “era”, dice a continuación, pues reconoce que todo cambió cuando comenzó en el proyecto “Como caído del cielo”, la película de Netflix en la que interpreta a un hombre al que se le ha metido el espíritu de Pedro Infante.

Dice Chaparro que durante el rodaje sufrió como nunca.

“Mi cuerpo estaba destruido con el estrés, no dormía, no comía, hasta me trajo problemas con mi esposa. Mi esposa me dijo que me notaba que me estaba alejando (emocionalmente). Fue muy duro”, recordó.

La presión no solo fue por la actuación. Chaparro reveló que también grabó versiones de los grandes éxitos del “Rey de las rancheras”, como también es conocido el venerado Pedro Infante, quien alcanzó su máxima popularidad en los años 40 y 50, hasta su prematura muerte en un accidente aéreo a los 39 años, el 15 de abril de 1957.

En México, Chaparro también está trabajando como el anfitrión del concurso "?Quién es la máscara?”. Para él es importante “seguir conectando a los míos mientras me abro camino en Hollywood. No puedo darle la espalda a los que me apoyaron”, explicó.

Chaparro y su familia se mudaron a Los Ángeles (California) hace tres años.

El artista adelantó que en 2020 el público lo verá en personajes diferentes. Se espera que a principios del próximo año se estrene en el continente americano su primer trabajo en España.

Se trata de “Los Rodríguez y el más allá", la tercera película del director español Paco Arango, en la que Chaparro comparte créditos con Rossy de Palma, Geraldine Chaplin y su compatriota Mariana Treviño.

Luego vendrá "?Y cómo es él?”, producida por los 3Pas-Studios, de Eugenio Derbez, aunque acaba de terminar el rodaje de “The Wingwalker”, una cinta sobre una familia separada por la deportación cuando una hija está por someterse a un trasplante de corazón.