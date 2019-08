Taylor Swift revela canciones de su próximo álbum

La cantante Taylor Swift publicó en su cuenta de Instagram todos los títulos de los 18 temas que incluirá su disco “Lover”, que sale a la venta el próximo viernes.

La artista, quien ya lanzó cuatro de las canciones, confirmó así su colaboración con la banda de country Dixie Chicks en “Soon You’ll Get Better”.

En su nuevo álbum incluye “ME” y “You Need to Calm Down”, sus primeros dos sencillos, y algunos otros como “Miss Americana & the Heartbreak Prince”, “Paper Rings”, “Death By A Thousand Cuts” y “London Boy”.