Yuri planea hacerte reír todavía más

Pocas facetas artísticas le hacen falta experimentar a Yuri, y es por eso que se prepara arduamente para arriesgarse con una que seguramente sorprenderá a todos sus fans: ¡stand-up comedy!

Por lo parlanchina, dicharachera y bromista que es, “La Güera” se ha ganado una fama de divertida en sus conciertos, algo que seguramente le ayudará en su incursión a la comedia en vivo, para el próximo año.

“La gente me lo ha pedido. Como en los espectáculos que doy les bromeo mucho, los hago reír y cuento cosas divertidas, me dicen que me saldría bien”, señaló la veracruzana en entrevista exclusiva. “Ya para este año no creo, pero sí me estoy preparando, estoy aprendiendo a hacerlo. Y pienso que por ahí del 2020 estaré presentándome con stand up comedy. ¡Sí, lo quiero hacer!”.

Y como ya tiene experiencia en la actuación y conducción, dijo que no le tiene miedo al fracaso o a los errores, sino a la falta de confianza en sí misma cada que emprende un proyecto.

“Soy un ser humano y me canso, soy ‘workaholic’, estoy en una edad productiva y me daría miedo no hacer las cosas que quiero hacer”, reflexionó la intérprete de “Hombres al Borde de un Ataque de Celos”. “Ahorita estoy por empezar el reality show ‘¿Quién es la Máscara?’; voy a hacer mi último fin de semana en Coyoacán con Cats, y sigo con la gira yo sola y con Pandora. Quiero seguir explorando más cosas”.

La ex coach de “La Voz... México” especificó que sólo este fin de semana se presentará como estelar en el montaje “Cats”, en el Teatro Centenario Coyoacán. “Es que quiero hacer de todo y el teatro es muy absorbente, pero volveré para otro fin de semana, más adelante... a Interlomas”, adelantó la cantante, de 55 años.

Y pese a no tener miedo a experimentar, Yuri reconoció que jamás se ha sentido cómoda cantando en inglés o con proyectos que le han propuesto en ese idioma. “Se me ha hecho más fácil hablar en otros idiomas, para algunas canciones, que con el inglés. ¡No se me da! Hace miles de años me invitaron a hacer ‘Salsa, la Película’, que terminó haciéndola Magali Alvarado y la esposa de Robi Rosa, Angela”.

“No me he puesto a estudiar el idioma como debería. Sí entiendo, contesto algunas palabras, pero una conversación, no puedo... y sé cuál es mi límite”, puntualizó.

ASÍ LO DIJO

“Si ahora me dijeran que hiciera un crossover al cine o a la tele en inglés, no sé qué haría, porque para el inglés no soy muy trucha”.

-Yuri, cantante