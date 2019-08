Mon Laferte ha denunciado a YouTube y la razón tiene que ver con sangre

View this post on Instagram

Hola 👋🏽 seré breve, @youtube no acepta poner pauta a mi videoclip #canciondemierda ya que tiene “sangre” me pregunto si existe una oficina encargada y son humanos los que ven el contenido o es un algoritmo, realmente me parece insólito que en el 2019 la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú, teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánster, etc... con pautas millonarias que producen millones de views. Así funciona la industria parece. Me pongo de pie para aplaudir la doble moral.