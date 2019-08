El Fantasma aterriza en la OC Fair mientras crece su fama

Con solo tres años de carrera, El Fantasma se ha convertido en la nueva sensación del género regional mexicano, respaldado por una serie de temas efectivos y una actitud sencilla que ha conquistado a sus seguidores, acostumbrados a ver a cantantes mucho más ostentosos.

Pero Alexander García (su verdadero nombre) no estuvo siempre sobre los escenarios. “Trabajé durante ocho años cortando árboles, y conocí a la gente de mi disquera Afinartemusic a través de unos compañeros que me pusieron en contacto con los plebes de Voz De Mando”, nos contó el cantante, que nació en Durango pero se encontraba ya en esos momentos radicado en el Norte de California.

“Empecé a sonar con mi primer disco, ‘Equipo armado’, que era de guitarritas, pero todo mejoró mucho con el segundo, ‘En Vivo Desde Badiraguato’, que era con banda”, recordó el artista, que se presenta el próximo miércoles 14 de agosto en el Pacific Amphitheatre de la OC Fair, al lado de Virlán García y Los Austeros de Durango.

Desde el comienzo, El Fantasma manejó una combinación de narcocorridos y temas más vivenciales que se prolonga en su nueva placa, “Vengo a aclarar”. “La mayoría de las canciones que interpreto son mías, pero también tengo compositores que me ayudan”, precisó. “Gracias a Dios, lo que he hecho ha funcionado muy bien con el público”.

El cantante, conocido también por sus fans como “El rey del underground”, es consciente del aspecto polémico de los temas que hace sobre personajes que viven fuera de la ley, pero asegura que la audiencia siempre los pide y que ese no es el único aspecto de su obra, porque tiene también composiciones de amor y de desamor “que pueden servir para que uno se eche un traguito”.

Pese a que varias de las piezas suyas que hemos escuchado se vinculan a personas cercanas al entorno de “El Chapo” Guzmán, nuestro entrevistado aseguró que la captura y la condena del conocido traficante no afectarán la salida de nuevas creaciones que sigan de todos modos los lineamientos del género.

“No te puedes ‘clavar’ en una sola persona ni en un solo tema; lo cierto es que se pueden hacer corridos de diferentes experiencias, como hablar de gente común y corriente que trabaja en otros oficios y a la que le gusta también verse reflejada en las canciones”, comentó. “Como lo demuestra [la canción] ‘El circo’, me gusta hablar de cosas cotidianas y de gente que lucha por superarse, lo que tiene que ver con lo que le pasa a mis conocidos y a mí mismo”.

El Fantasma también tiene vena de actor, porque participa constantemente en sus numerosos videoclips, que cuentan con un gran nivel de producción y se desarrollan normalmente en llamativos ambientes rurales.

“Me gusta que se vean como si fueran películas”, reconoció el inmigrante duranguense, que puede darse el lujo de decir que uno de estos trabajos (correspondiente al tema “El Nano”) ha sido visto ya 134 millones de veces en YouTube. “Ese es como mi himno; muchos oyentes se han identificado con lo que digo ahí”.

Para él, la sencillez de la que hablamos al inicio, y que se exhibe también en los videos, es algo completamente natural. “La verdad es que así soy; no me gusta estar presumiendo de cosas que otros no pueden tener”, aseveró. “Salimos sudados en los videos, porque así andamos, y usamos carritos que son clásicos y ching…, pero viejitos”.

Con el fin de probar que puede ser mucho más que un autor de corridos y de historias para “pistear”, acaba de lanzar “Encantadora”, una pieza muy tierna en la que aparece compartiendo escena con su pequeña sobrina. “En realidad, es una canción que está dedicada a mi hija, y también ha gustado mucho”, retomó. “Es que todos tenemos nuestro corazoncito”.

Sea como sea, no le va nada mal. De hecho, hay algunos seguidores suyos que lo han empezado a comparar ya con otros cantantes célebres, como el legendario Valentín Elizalde. “Mis respetos para ese señor, y que en paz descanse, pero yo creo que tengo mi propio estilo”, concluyó el vocalista, que se siente influenciado por José Alfredo Jiménez, Pedro Infante y Luis Pérez Meza, y que espera llegar mucho más lejos con su música.