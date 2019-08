Gian Marco ofreció una noche de ‘Intuición’, lecciones y de ‘ir y venir’ en The Wiltern de Los Ángeles

Cuenta el peruano Gian Marco Javier Zignago Alcóver que en sus inicios, más fueron las puertas que se le cerraron que las que se le abrieron y dijo también que no ha podido olvidar aquel día que llegó a una disquera aquí en los Estados Unidos, la cual “no les voy decir cuál”, donde lo recibió una secretaria odiosa, pero que estaba “buena”.

Con un tono ligero, Gian Marco recordó que había llegado con sus cintas de VHS y sus cassettes para demostrar que era famoso en su país.

Dijo que lo hicieron esperar más de la cuenta y que la secretaria lo dejó sentado ahí en un rincón. El hijo del cantante Javier Zignago Viñas, conocido como Joe Danova y la actriz Regina Alcóver ya se estaba desesperando y le preguntó si “se la podía sacar”.

Y aquella secretaria de actitud pedante, pero de atractivas curvas le respondió: “Sí, sáquela, sáquela”. Sorprendido por su respuesta inmediata, Gian Marco le respondió: “¿Aquí, así nomás quiere que se la saque?”. La ‘secre’ le reiteró que sí y Gian Marco le hizo caso y se la sacó enfrente de ella. La secre quedo fascinada al vérsela y más cuando la escuchó como sonaba al tocarla. Evidentemente, además de ser enorme, le brillaba bastante, pero más brillante y más grande que su guitarra, porque de eso estamos hablando, enorme era el talento que le mostró al interpretar con las cuerdas el sencillo “Se me olvidó”, el tema que terminó convirtiéndose en un himno y que hoy no puede faltar en sus conciertos ahora con 30 años de carrera.

Y al parecer el resto de la historia se le olvidó contarla, seguramente por los aplausos y ovaciones que generó el recibimiento que le hizo su público de todas las edades en el Wiltern de Los Ángeles, la ciudad que lo ha cobijado como ciudadano adoptivo.

Gian Marco llegó a esta ciudad para quedarse desde hace 6 años y aunque éste es su primer concierto como parte de una gran gira por el país siendo residente de la costosa zona de Malibu, la noche del sàbado parecía que ha estado aquí desde hace mucho más porque en definitiva se siente como en casa y el público angelino es su vecino.

“Siempre la gente se está quejando de lo que tiene y cuando lo pierde lo lamenta”, dijo durante su presentación entre muchas otras lecciones de vida que ofreció a lo largo de su recital, no entendimos a qué se refería exactamente, pero muchos le aplaudieron y le dieron la razón, porque es verdad.

También es cierto que Gian Marco no ha perdido su carisma, su chispa, su buen sentido del humor y sobre todo el talento, el mismo que un día conquistó al productor cubanoamericano Emilio Estefan, quien le abrió una de esas puertas que mencionaba al principio de su presentación.

Una actuación que dejó ver y disfrutar muchos de sus grandes temas como “Sentirme Vivo”, el éxito con el que abrió este concierto que promocionó por sus redes sociales, y que le compuso a Emmanuel en uno de sus tantos regresos por allá en 1999.

También dejó oír algunos huaynos, incluso en el dialecto quechua y lo identificamos porque soy peruano de nacimiento, pero criado en Venezuela, como le pasó a Montaner que nació en Argentina y se crió en Maracaibo, Venezuela. Igualmente deleitó a los fans con “Hasta que vuelvas conmigo” que le compuso a Marc Anthony que antes pensó llamar ‘Hasta Adentro”, pero que no le puso así ya que “no hubiera quedado bien, porque como ‘ustedes son bien pensados’”, dijo entre bromas.

Por cierto, Gian Marco también tuvo la oportunidad de interpretar el tema “Me va a extrañar” en homenaje a Montaner y el que le compuso al mexicano Alejandro Fernández, “El Potrillo” a quién le “obsequió” uno de los grandes éxitos de su carrera, “Canta Corazón”, el tema que nació o se inspiró en un amor de la sierra peruana, de una pareja enamorada que se separa y que luego ella después de irse a la capital, regresa por el amor de su vida.

“Te lo dije cantando, ay

Te lo dije de frente, eh y que

Volverías conmigo

Volverías porque no quieres perderme...”, reza la estrofa de este gran éxito que escribió el cantautor peruano y que popularizó el hijo de Chente.

Lo que no estaba escrito en el guión de la noche es que el sonido de su guitarra fallaría, aquella que le ha dado tantas satisfacciones, y que esa noche se vio “afectada” por problemas técnicos que si él no lo menciona en el escenario de seguro nadie lo hubiera percibido. “Y tengo que parar antes de que ocurra lo que no quiero que ocurra”, dijo al agacharse él mismo a reconectar algunos cables, mientras el público le empezó a cantar la clásica consigna de los hinchas peruanos a su Seleccción de fútbol “como no te voy a querer, como no te voy a querer”.

Seguramente es por ello que lo vimos en varios momentos de su interpretación hacerlo a capella e incluso sin utilizar el micrófono, lo cual le generó aplausos y ovaciones de pie. Podía pensarse que el cantar así formaba parte del repertorio, no lo sabemos, pero si no lo era, Gian Marco la supo librar y su público le correspondió con algarabía.

“Este show me está sacando canas”, dijo ante las carcajadas de su audiencia al recordar que no tiene cabellos, aunque alguien entre el público le gritó que lo recordaba cuando lo tenía, generando risas en entre los presentes en su mayoría gente mayor y muchas jovencitas que bailaron y corearon sus canciones toda la noche.

“No me oigo, ingeniero, no me oigo nada”, repitió y se quitó los audifonos de retorno.

“Me los quito y ya, lo voy a hacer como en los bares”, dijo.

Y creo que fue hasta mejor porque a partir de esos momentos de ir y venir de sonido y de grandes interpretaciones les hizo recordar a muchos de los presentes (algunos me lo dijeron cantando) que le recordaba cuando lo conocieron cantando en los bares de Barranco, allá en Lima. En ese momento esa señora me lo mencionó, a mí me hizo recordar mi infancia en ese distrito de Lima donde yo precisamente viví algunos años con mi familia y donde jugaba fulbito de calle a las puertas de la Iglesia San Francisco.

Gian Marco también aprovechó para hablarle de su pasado a la audiencia entre canción y canción. Dijo que no había tenido una vida fácil y de muchas batallas, una de ellas fue la muerte de su padre Joe Danova cuando el mismo Gian Marco estaba en una etapa clave de su carrera, porque su padre la manejaba. Su pérdida dice que lo marcó para siempre y que incluso “a pesar de amarlo tanto se le hizo muy dificil componer una canción inspirada en el amor que sentía por él”, porque tenía tanto dolor que las palabras se le ahogaban en la garganta. Pero un día llegó esa inspiración y entró a su vida “Tu fotografía”, un tema que esta noche en el Wiltern interpretó con mucho sentimiento y algunas lágrimas porque a pesar del tiempo el dolor sigue tatuado en su alma, corazón y vida.

Confesó también que cuando estaba componiendo las canciones de su nuevo álbum “Intuición”, título que le da nombre a esta gira 2019 y que ya ha recorrido ciudades como Nueva York, Miami, San Diego y otras, llegó un momento en que no pudo seguir componiendo, las musas al parecer se fueron de vacaciones o simplemente no quisieron visitarlo y él se asustó mucho y que cuando su esposa Claudia Mora le escuchó decir eso lo quedó mirando con desconcierto y le dijo “¿oye tu estás cojudo? Vete al estudio” y fue cuando estando encerrado entre esas cuatro paredes, es que surgio nuevamente la inspiración basada en el amor que siente por su compañera de batallas y quien le ha dado sus hijos Fabián y Abril, además de la mayor, Nicole, que esa noche de concierto angelino acompañó a su padre para interpretar un tema de su autoría con una guitarra y otro a dueto con su famoso padre, quien evidentemente la apoya en su idea de dedicarse a vivir de la música y más cuando está a punto de “graduarse en una universidad de Boston (Berklee)”, dijo el coach de “La Voz PERÚ" junto a su compatriota Eva Ayllón, Luis Enrique y Alex Lora en el 2015.

Y no se equivoca, el talento lo lleva esta jovencita entre sus venas y su puerta de entrada al estrellato lo tiene en su garganta y sus pulmones, que acompañado de su talento con la pluma y la de su padre, de seguro serán más puertas las que se le abran que las que se le cierren, debido a las múltiples ventajas que hoy en día tienen los jóvenes para darse a conocer a través de las redes sociales y más ella con los contactos y oportunidad que tiene de ser hija de quíen es, aunque la verdad, eso no lo necesita mucho, porque talento y condiciones hay y de sobra.

Lo que no sobró fue el tiempo, porque las tres horas de concierto se fueron volando entre éxito y éxito, además de joyas prestadas como Roxanne, de Police, y el tema bailable que le compuso al Grupo 5, además de temas cortavenas y huaynos al ritmo de su charango. “Que espero que suene”, dijo el artista antes de acariciar sus cuerdas como los Dioses. Y sí, sonó de las mil maravillas y sobre todo en el magistral cierre al interpretar su gran éxito internacional “Hoy”, el tema que se lo compuso y lo popularizó la estrella Gloria Estefan, que rinde tributo a la tierra de Gian Marco y de los muchos fans que esa noche lo acompañaron en este concierto de Los Ángeles tras su paso por San Diego dos días antes.

Fue un velada, pese a todo, magistral y que dejó contenta a su gente, que aunque le pidió otra, éste ya no se quiso arriesgar. Gian Marco había batallado mucho y sin duda esforzó la voz y como dijo “le sacó canas”, aquellas que nadie pudo ver, aunque quizás se las sacó en el pecho, el mismo donde están tatuados los colores de su bandera bicolor, aquella que ondeará este 11 de agosto cuando el orgulloso de peruano esté participando en la clausura de los “Juegos Panamericanos Lima 2019” con un show que tiene ya preparado para la ocasión y que de seguro dejará en alto el país que lo vió nacer. “Arriba Perú", “Arriba Gian Marco”.

La fiesta sigue ahora en San Francisco, CA al que pueden asistir algunos afortunados fans de manera gratuita si salen favorecidos en el concurso que Gian Marco promueve en su cuenta de Facebook.