Frase de López Obrador ‘Me canso ganso’ se convierte en nueva propuesta musical de Los Anders

La música a nivel pueblo también refleja las tendencias y los sentires que caracterizan y motivan a millones de personas alrededor del mundo. Es, además, una respuesta y por eso cumple una función a veces tan liberadora que pone a la gente a bailar y a cantar, lo cual se aprecia a diario en los bailes y conciertos latinos desde Alaska hasta el Cabo de Hornos.

Entrando en la contingencia social hay autores que exploran directamente la política y a partir de una frase elaboran una propuesta diferente, tal como lo ha hecho el grupo Los Anders de Tierra Caliente al inspirarse en una frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Así es como han grabado un tema basado en su recurrente expresión de “me canso ganso”.

Muletilla de simpática frecuencia en sus apariciones públicas, se puede definir de varias maneras. Es algo así como un principio de acuerdo, un compromiso más o menos explícito y también una exclamación tan vigente y famosa como aquellas que popularizara Chespirito en su momento de gloria.

Eso fue, precisamente, lo que se demostró en la conferencia de prensa y showcase que acaban de ofrecer Los Anders en Plaza México a propósito de la presentación de su nuevo álbum titulado “El baile del ganso”.

Asumiendo el papel de ‘padrino’ de estos artistas michoacanos y propinándoles la correspondiente patadita de la buena suerte, en el evento también participó Mitzy, el conocido diseñador de modas, quien reveló que es primo hermano de Rogelio Anders, el líder, compositor y cantante del grupo.

Éste hizo un atlético despliegue de cómo se tiene que bailar “El baile del ganso”, recurriendo a un incesante movimiento pélvico, en un estilo más o menos parecido al “pasito perrón”, una de sus creaciones más celebradas.

De sencilla estructura y un mensaje que invita a entrar en acción y divertirse, la letra de la canción “El baile del ganso” convoca en forma directa a quien la escuche al decir: “Ahora les traigo este ritmo, este es el baile del ganso… Que si no me canso ganso; este ritmo va a pegar”.

En otros de sus versos, Rogelio Anders, su autor e intérprete, sostiene que “es un ritmo muy guapachoso… y de cachondeo”, aclarando que “con cariño y con respeto yo te invito a bailar”.

En resumen, ese es su único objetivo. Pero ¿pudiera ser que López Obrador sienta que se le está faltando el respeto por convertir su frase de “me canso ganso” en una canción bailable?

“No, no creo que pueda sentirse mal. Él es de ambiente y una persona muy sensible. Tiene un corazón noble. Si me encontrara con él le diría lo mismo que escribo en la letra: con cariño y con respeto. ‘Me canso ganso’ es una frase que tiene años, pero él la hizo viral”, responde el artista.

Al mismo tiempo recomendó a sus seguidores que “bailen responsablemente para que no se cansen demasiado y sigan bailando” con esta nueva propuesta musical.

“Ambos somos ‘purépechas’, usamos muchas palabras que solo nosotros entendemos y nos gusta el ritmo”, dijo Mitzy en referencia a su padrinazgo. “El éxito se huele. En la música solo triunfa el que es diferente. Lo original de Los Anders es que no imitan a nadie y mi primo es un muy buen compositor y cantante”, agregó.

Respecto a cómo pudiera reaccionar el presidente de México al ver que su frase se usa en un nuevo baile, el diseñador de modas dijo estar “súper tranquilo” al afirmar que el tema llega en un momento “muy oportuno para los mexicanos, ya que los estimula para que se alegren y se diviertan”.

Reveló, asimismo, que él siempre ha estado vinculado al mundo de la música desde el comienzo de su carrera de 45 años por haber trabajado al principio para Discos Melody como encargado de la imagen de sus artistas.

Además de la canción dedicada a la frase “me canso ganso”, el álbum contiene otros 15 temas, entre ellos uno que se llama “Morena”, cuyo título coincide con el nombre del movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia de México. Su letra, sin embargo, está dedicada a una morenita de “ojos muy hermosos”.

Creando un ambiente de festiva comunicación con los medios y acompañados por los músicos del grupo, la conferencia de prensa finalizó con Mitzy y Rogelio Anders cantando fuera de programa el tradicional “Caminos de Michoacán”.