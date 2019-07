Marco Antonio Solís: ‘Mis 43 años de carrera han sido una gran aventura’

Marco Antonio Solís arrancará este 16 de agosto su nueva gira por Estados Unidos, la cual servirá para celebrar sus cuatro décades y tres años más de carrera.

En entrevista con HOY, el cantante michoacano comentó que se siente muy contento con esta nueva gira, la cual titula “El Más Querido”, ya que tiene un significado muy especial. “Me siento muy feliz de iniciar la gira en en Boston a mediados de agosto, vamos al Madison (Square Garden) después al otro día, vamos a Miami, y a Orlando también.”, dijo.

“Nos presentaremos aquí por primera vez al Hollywood Bowl, un lugar emblemático que jamás pensé algún día pisarlo. “Ahí haremos una gran fiesta, muy especial porque celebraré mis 43 años de carrera.

Anuncio

“La verdad que padrísimo, muy agradecido con el público, también estoy grabando nuevas cosas, bueno ahí no paramos nunca”, dijo.\ dijo el cantante durante su visita a la alfombra roja de la premiere de la cinta “Dora and the Lost City of Gold”.

Marco Antonio Solís considera que estos 43 años de carrera han sido toda una gran aventura. “Así es, es una gran aventura de muchos acentos, de muchos colores pero todo ha valido la pena. Muy rico, finalmente muy enriquecedor para adquirir el conocimiento de la vida real no, solamente en la calle se aprende, en el camino”, afirmó.

Su nueva gira por el momento comprenderá 15 ciudades de Norteamérica, en los estados de California, Nevada, Nueva York, Florida, Texas y Massachusetts, entre otros.

Anuncio

Se espera que durante la gira se añadan más lugares. “Será un espectáculo ejemplar, a la altura de mis 43 años de carrera así que los invito a todos a que me acompañen en este recorrido musical que haré en el show”, señaló.

En la gira, también lo acompañará, en algunas fechas, sus hijas Marla y Alison.

No descarta actuar en Hollywood

Después que debutó en el mundo del doblaje en la cinta animada de “Coco”, con el personaje de Ernesto de la Cruz, Marco Antonio Solís dice que no está cerrado a la posibilidad de actuar con algún personaje en la Meca del Cine.

“Hice algo recientemente, si bueno si, hice algo un papel más pequeño en una película que se llama Hicock, que se va a estrenar en Morelia en octubre en el festival de cine. Hice el personaje chiquito de un conejo, luego los voy a informar más de eso, pues si es padre todo lo relacionado hacer voces, algo diferente a lo que yo hago, no. Yo no soy mucho de planes, soy de lo que viene, de lo que venga si se da y como digo yo si nos late, lo sentimos, hay que hacerlo”< comentó el michoacano.