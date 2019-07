Las experiencias negativas, fuertes y devastadoras de Lindsey Stirling

Han sido varias experiencias negativas, fuertes y devastadoras las que Lindsey Stirling ha tenido que afrontar y superar, pero de todas ha sacado provecho porque ha confiado más en sí misma y en su potencial.

Con 11 millones de suscriptores en su canal de YouTube y una carrera como violinista y bailarina que la avala, la celebridad de las redes afirma que aquellos días en que expertos, ejecutivos y conocedores la rechazaron por falta de personalidad fueron una lección bien aprendida. Sharon Osbourne y Piers Morgan, los jueces de America’s Got Talent, a donde llegó hasta los cuartos de final, la “noquearon” cuando le dijeron que jamás podría destacar si no hacía un trabajo con un grupo o cambiaba de rubro. Ella se deprimió, lloró, pero jamas se rindió.

“Hace nueve años, cuando participé en el programa, me dijeron que jamás podría hacerla en grande y que no tenía el poder suficiente. y tenían razón, no estaba preparada en ese momento, pero continué y no me di por vencida. “Mi lección fue creer en mí misma, aprender a tomar una opinión como eso, una opinión, y no como una ley de vida. Si no me hubiera quedado congelada por lo que me dijeron no habría avanzado, y hoy, todo eso ha cambiado para mí. Los rechazos de directivos y expertos me motivaron a seguir confiando en mí", resaltó Stirling, en enlace telefónico desde su casa, en Los Ángeles.

Y hoy, la superestrella, idolatrada por los más jóvenes, está lista para arrancar el internacional The Artemis Tour 2019-2020, que el 10 de agosto llegará al Palacio de los Deportes, para continuar el 12 en el Teatro Diana, de Guadalajara, y el 14 en el Auditorio Citibanamex, en Monterrey.

“Si no era así no lo íbamos a lograr porque teníamos fechas para otras ciudades y otros países, y yo quería volver a México. Quedé fascinada con los resultados de lo que hicimos anteriormente (en el Auditorio Nacional y El Plaza Condesa) y deseaba fervorosamente poder volver a México. y lo conseguimos”, apuntó.

De 32 años, originaria de Santa Ana, California, y con dos premios Billboard en el rubro Top Dance/Electronic Album, Stirling asegura que entiende la responsabilidad de ser una figura pública y su compromiso para proyectar una conducta apropiada. “He pasado por mucho, se han burlado de mí por mi religión, porque soy abiertamente mormona y hay gente que se siente con el derecho de criticarte si hablas de tu espiritualidad o de Dios; tuve problemas de anorexia.

“En fin, no soy la única que ha superado obstáculos, pero por ser conocida siento el doble de responsabilidad y lo asumo como parte de mi trabajo. Lo único que puedo decir es que se vale pedir ayuda, pensar en uno mismo, creer en uno mismo y confiar en nuestros seres queridos”, comentó en la entrevista.

Stirling, quien tiene éxitos internacionales como “Chrystallize”, “Master of Tides” y “The Arena”, editará su nuevo álbum de estudio, Artemis, el 6 de septiembre, del cual ya estrenó el primer sencillo promocional, “Underground”.

“Encontré en mi fe una manera de salir adelante de mis problemas, o a lo que consideraba mis problemas. Soy muy religiosa y también soy abierta y transparente. Confío en la espiritualidad de la gente, y, sobre todo, respeto la ideología de cada quien”, dijo Lindsey Stirling, violinista, bailarina y compositora.