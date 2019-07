José Manuel Figueroa planea un documental de su padre Joan Sebastian

La vida de Joan Sebastian detrás de los escenarios, la amistad que tenía con sus caballos y la relación íntima con sus hijos podrían ser plasmadas en nuevo documental producido por José Manuel Figueroa.

De acuerdo con el cantante, su hermano Sebastián, asesinado en 2010, tenía grabadas 120 horas de material familiar, por lo que analizará qué partes utilizaría y cuáles dejaría fuera.

“Es muy probable que se haga un documental de la vida de mi padre. Tengo material guardado donde se ve el detrás de cámaras en las giras que realizó por muchos lados. “También salen mis hermanos y muchas otras cosas, recuerdos que yo creo que deben de ponerse en las manos correctas para no estropearlo”, afirmó Figueroa en entrevista.

El hijo del “Rey del Jaripeo” dijo que aún le dan ganas de llorar al ver la imagen de su padre, por lo que no ha podido revisar por completo los audiovisuales. “Intenté ver la grabación hace como cuatro años y la verdad no aguanté más que media hora. Hoy no sé si tenga el corazón de revisar todo el material, pero definitivamente se tiene que trabajar”, señaló. José Manuel planea acercarse a una disquera para echar a andar el proyecto.

“La mejor forma sería colocarlo con una disquera que tenga un buen contrato con una productora. Más que nada ahorita es importante considerar las plataformas digitales, irnos por ese rumbo”, consideró. Figueroa dijo que podría ser él quien narre del documental, aunque podría invitar a otro artista.

El cantante viajó de México a Los Ángeles para alistar su gira musical, que arranca en agosto. Adelantó su vuelo debido a que estará al pendiente de la salud de sus caballos, los cuales forman parte del show. En cuanto a la parte sentimental, Figueroa dijo estar soltero y abierto al amor.

“Mi mujer ideal tiene que verme como soy, un hombre trabajador. También que tenga la disciplina de la puntualidad. Yo creo que hay que entregar el alma cuando se llega a dar ese momento de amor”, sostuvo.