Preparan documental sobre Jenni

Muchos han hablado de ella y contado su historia, ahora es la misma Jenni Rivera quien invita a conocer su versión de los hechos. “Ahora te la quiero contar yo”, expresa la desaparecida cantante en el teaser del documental que prepara la periodista Laura Lucio.

Basado en su libro “Una Vida Loca”, Lucio usará videos que tiene en su poder, en los que la intérprete de “Basta Ya” relató cómo a lo largo de su carrera su vida privada fue expuesta. “Pienso que este proyecto basado en mi libro va a ser muy interesante porque hay cosas muy íntimas de Jenni que nadie más había visto y las quiero compartir con el mundo” expresó en conferencia.

Lucio, quien fuera amiga de la artista, no teme que la familia Rivera pueda ejercer alguna acción legal en su contra. “Ya saben desde hace años que iba a contar mi historia con Jenni, cada uno tenemos vivencias que contar y existe la libre expresión. No necesito su autorización. Puedo como productora sacar lo que es mío. No estoy lucrando con nada más que con mi historia”, sostuvo.

El documental, aún sin título y programado para 2020, se basará en algunos de los 20 capítulos que tiene libro. Además, contará con escenas recreadas en las que las candidatas para dar vida a Jenni están Gabriela Spanic, Alicia Machado, Maribel Guardia o sus hijas Jacqie o Chiquis Rivera.

“La idea está inspirada al 100 por ciento en las memorias de Jenni, me imagino que algo será fuerte pero es lo que es. Las vivencias honrarán la relación que tuvo Laura con Jenni, la cual fue muy estrecha”, aseguró el productor Alberto Santini Lara.