Maribel Guardia dice que su hijo no necesita herencia de su padre y no tiene problemas con José M. Figueroa

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia es clara y contundente en sus palabras al asegurar firmemente que “Yo no tengo problemas con José Manuel Figueroa”.

Así le dijo a Hoy Los Ángeles en medio del proceso que actualmente se lleva por la repartición de bienes de la herencia del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian, pues en las últimas semanas han surgido algunos dimes y diretes con la familia Figueroa.

Sin embargo, Maribel lo tiene claro. “No, no hay controversia por la herencia, no hay, la verdad es que es un proceso que ha sido lento pero ahí va como tiene que ser cuando alguien muere intestado como murió Joan’, dijo.

Se habla que tienes problemas con José Manuel Figueroa ¿qué hay de cierto?

“Yo no tengo ningún problema con el absolutamente, que Dios lo bendiga”, afirmó.

La actriz se encuentra en esta ciudad para participar este domingo en el Festival de la Paleta, a realizarse en Plaza México, de Inglewood.

Artista como Graciela Beltrán, La Chupitos y Carmen Jara, entre otros, también estarán participando en este evento del fin de semana angelino.



“YO NO MANIPULO A LA PRENSA”

Maribel también ofreció su punto de vista en torno a las declaraciones de José Manuel, en relación a que supuestamente ella manipula a la prensa.

”Pero, ¿manipuladora de qué? ¿de la prensa? pero ni que ustedes fueran ‘güeyes’ o ‘caballos’ para yo poder manejarlos”, reaccionó la madre de Julián.

“Yo pienso que la relación entre el artista y la prensa es eso, ustedes siempre que a mí me preguntan algo, yo lo contesto, pero no soy una persona que hable mal de la gente, porque si no tengo nada bueno que decir para que lo voy a decir. Soy una persona positiva y nunca de esta boca va salir nunca nada malo en contra de un hijo de Joan porque yo sé cuánto amaba Joan a sus hijos y que él hubiese querido y a sus hijos nunca les pasara nada en la vida”, comentó la cantante.

Maribel también dijo que desea dejar en claro que su hijo Julián (procreado con Joan Sebastian) jamás va a reclamar algo que no le corresponde.

“Julián no le interesa que le quede nada, si le queda bueno si no también. A Julián le he enseñado yo a trabajar, a defenderse y tal vez de mi, no le quede nada porque seguro yo me lo gastaré en vida. A los hijos hay que darles educación y alas para volar para que se defiendan en la vida, ya si le toca algo bienvenido sea, pero no es algo que esté esperando ni que le quite el sueño, ni que este preocupado en lo más mínimo”, expresó.

“Yo creo que a los hijos se les enseña más con las acciones que con las palabras, también es una cuestión de carácter, yo creo que a Julián siempre atiende a la prensa, contesta bien, se expresa muy bien, no tengo nada que aconsejarle la verdad”, concluyó Maribel.