Natalia Lafourcade se une nuevamente a Dudamel para un espectáculo más ambicioso

Jajajaj nos mandaron limosina que lindos Gracias 🙏🏻. Y nos vamos para Los Ángeles ❤️🇺🇸. I feel so happy and so fortuned because there’s so many new faces at the concert and people that really care about Latin culture. So That makes me so proud of being able to share this beautiful music from my country and also Latinoamérica. Thank you so much. Gracias amigos y amigas que vienen y nos acompañan en este compartir musical. Los adoro. @lariruizvelasco @danielkmandelman @groovelinehorns @belumusic @groovelinesosa @leocostaog @dremusic123 ❤️🇲🇽❤️🇺🇸