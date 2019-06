Xbox anunció sus novedades en E3 con un impactante evento donde apareció Keanu Reeves como la gran sorpresa

Este domingo en las instalaciones del Microsoft Theater de Los Ángeles y ante un numero grupo de gamers, gente de la industria y la prensa internacional, Xbox anunció 60 videojuegos para consola y PC durante su presentación en E3 2019 y compartió un avance de lo que el futuro traerá con su nueva consola Project Scarlett, que se lanzará junto a Halo Infinite para las navidades del 2020.

Con Gears 5, uno de los juegos más esperados de 2019, como uno de los principales protagonistas y 34 juegos que estarán disponibles en Xbox Game Pass, la presentación de Xbox ofreció detalles de 11 estrenos mundiales y 14 títulos de Xbox Game Studios que próximamente incluirán al legendario estudio desarrollador de juegos Double Fine Productions.

”Es genial volver a E3 para celebrar junto con nuestros increíbles fans y seguir trabajando para cumplir nuestra visión de llevarle a los jugadores los juegos que quieren jugar cómo, cuándo y con quienes quieran disfrutarlos”, dijo en el escenario del Microsoft Phil Spencer, el máximo representante de Xbox.

Con miles de juegos en desarrollo, diseñamos esta presentación enfocándonos en nuestros jugadores para compartirles los nuevos títulos que se unirán a Xbox Game Pass en consola y PC, así como las últimas novedades de transmisión en línea que les permitirán jugar sus títulos favoritos con sus amigos dondequiera que estén”, agregó Spencer.

Una de las grandes sorpresas de la presentación de este domingo fue la aparición en vivo y en directo de la estrella de Hollywood Keanu Reeves, el protagonista de la trilogía de John Wick.

El actor hizo su aparición luego de que en la pantalla se revelara su participación en el videojuego Cyberpunk 2077, lo cual generó gritos de emoción en la sala.

Con miles de juegos de Xbox en desarrollo actualmente, Xbox ha ofrecido avances de casi 60 títulos provenientes de todo el planeta, incluidos éxitos precisamente como el de Cyberpunk 2077, además de Star Wars Jedi: Fallen Order y Elden Ring.

También se invitó a los fans de Xbox a adentrarse en el trepidante mundo de CrossfireX, el cual estará disponible primero en consolas Xbox One en el 2020 y ofrecerá contenido especial para los miembros de Xbox Game Pass, y a las profundidades de Minecraft: Dungeons, que llegará a Xbox One y PC Windows 10, Nintendo Switch y PlayStation.

Por otra parte, también se anunción que jugadores de PC en todo el mundo ahora podrán unirse a la beta de Xbox Game Pass para PC a través de la app de Xbox que está disponible a partir de hoy en Windows 10.

Xbox Game Pass para PC está diseñado especialmente para los jugadores en PC e incluye una biblioteca cuidadosamente seleccionada de más de 100 títulos para PC de gran calidad creados por más de 75 desarrolladores y editores, incluidos títulos populares como Football Manager 2019, Imperator: Rome y Metro Exodus.Xbox también anunció el lanzamiento de Xbox Game Pass Ultimate, una nueva membresía que combina la biblioteca de juegos para consola y PC con Xbox Live Gold.

Además, Xbox reveló hoy una serie de juegos nuevos de gran éxito que están disponibles desde hoy con Xbox Game Pass para consolas, incluidos Metro Exodus, Hollow Knight: Voidheart Edition, Borderlands: The Handsome Collection y Batman: Arkham Knight.

Le presentación de Xbox en E3 también exhibió nuevos títulos que llegarán próximamente a Xbox Game Pass, como Gears 5, Battletoads, Bleeding Edge, The Outer Worlds y Ori and the Will of the Wisps, junto con 25 juegos del programa ID@Xbox.

XBox Game Studios

El día de hoy, Xbox anunció su intención de adquirir el legendario estudio desarrollador de juegos, Double Fine Productions, el cual se sumará a la lista de los estudios desarrolladores de Xbox Game Studios para sumar un total de 15. Liderados por el veterano de la industria, Tim Schafer, la adición de este estudio creativo reforzará el compromiso del equipo de Xbox por desarrollar contenido original con personajes memorables e historias inesperadas. Double Fine presentó el tan esperado título Pshychonauts 2 hoy en el escenario de E3 de Xbox.

Sl futuro de los juegos consolas

Durante la presentación, Xbox demostró nuevamente su compromiso con los juegos de consolas como una opción fundamental para los jugadores que quieren tener un dispositivo especialmente diseñado, fabricado y optimizado para jugar.

Project Scarlett fijará un nuevo estándar en términos de potencia, velocidad y desempeño de la consola y llegará a finales de 2020 junto con Halo Infinite. Con un procesador AMD, una memoria gráfica GDDR6 con gran ancho de banda, más la próxima generación de unidad de disco sólido (SSD), Project Scarlett les dará a los desarrolladores la potencia que necesitan para darles vida a sus visiones creativas. Miles de juegos de cuatro generaciones de consolas se verán y jugarán mejor que nunca en Project Scarlett.

XBox llega a la nube

Además de llevarle a los jugadores los títulos que quieren y que puedan jugarlos con quienes quieran en consola y PC, Xbox ofrecerá la posibilidad de jugar desde donde sea a través de la nube.

Xbox anunció también la posibilidad de transmitir juegos directamente desde la consola Xbox One, lo cual estará disponible como preestreno en octubre. La transmisión en consola les permitirá a los jugadores tener acceso a su biblioteca de juegos de Xbox One y a la de Xbox Game Pass al instante para hacer transmisiones directamente desde una consola Xbox One a un dispositivo móvil.

La presentación de Xbox E3 también sentó un nuevo precedente con Project xCloud. Los asistentes de E3 2019 fueron los primeros en probar grandes títulos como Halo 5: Guardias y Hellblade: Senua’s Sacrifice transmitidos directamente a sus celulares y tablets. Mediante Project xCloud, Xbox está haciendo un gran esfuerzo para garantizar que los jugadores tengan opciones y total libertad para jugar los títulos que quieren, con quienes quieran, cómo y dónde sea.

Llega el control más avanzado

Además, Xbox presentó el control inalámbrico Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Inspirado en las opiniones de los fans, el Xbox Elite Wireless Controller Series 2 es el control más avanzado del mundo y se ha diseñado teniendo en cuenta a los jugadores más apasionados.

Elite Series 2 es la segunda versión del Xbox Elite Wireless Controller, el control favorito de los fans. Se ha rediseñado para ofrecer un mayor rendimiento, personalización y durabilidad, e incluye 30 funciones nuevas y mejoradas como opciones de configuración de tensión ajustable, agarres recubiertos de caucho, gatillos más sensibles y hasta 40 horas de vida con su batería recargable de larga duración.

La presentación de Xbox también incluyó anuncios sobre 37 juegos para PC, incluidos Microsoft Flight Simulator y Age of Empires II: Definitive Edition, que se estrenarán a través de Xbox Game Pass para PC. Los fans dieron sus primeros pasos en los nuevos mundos creados por Xbox Game Studios, como Gears 5 y Wasteland 3. Además, se sorprendieron con 25 títulos nuevos de ID@Xbox.

Todos lo nuevo de Xbox Game Studios debutarán en Xbox Game Pass.

En este video te mostramos algunos de los juegos que se mostraron durante la sesión informativa de Xbox en E3.