Universal Studios Hollywood se revitaliza y ahora muestra alternativas de destino para eventos especiales corporativos, privados y de la industria especialmente temáticos, con una variedad de áreas para la realización de alfombras rojas.

De acuerdo a un comunicado, Universal Studios Hollywood ha decidido habrir sus puertas a conferencias, reuniones de empresas, eventos de la industria o eventos de beneficencia, pero eso no es todo, ahora hasta abre espacios para bodas y celebraciones de aniversario con la división ‘Meetings & Special Events’ que cuenta hasta con Chef ejecutivo para menús personalizados.

Igualmente dan a conocer que adición del foro de sonido ‘Sound Stage 29’, ubicado en la planta baja del parque temático y junto al lote de producción de cine y televisión, ofrece más de 14,000 pies cuadrados de espacio incomparable para eventos.

El foro ‘Sound Stage 29’ captura el encanto y la magia de la realización de películas en un entorno tangible al que ahora pueden acceder invitados a eventos especiales en medio de espacios donde se han rodado filmes como Fast Five de la franquicia Fast & Furious, Jurassic Park III, The Nutty Professor II, Forgetting Sarah Marshall, Bruce Almighty y Pirates of the Caribbean así como programas de televisión clásicos como as “Murder She Wrote” y “Knight Rider”.

Para eventos a gran escala, la producción dio a conocer en el comunicado que hasta incluyen el acceso exclusivo fuera del horario de operaciones a sus atracciones. Trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Eventos Especiales del parque, los grupos pueden personalizar el evento e incluir el arribo en alfombras rojas a lo largo de la entrada principal del parque, experiencias gastronómicas temáticas en el parque, amplios diseños de marcas a lo largo del espacio de su evento y gafetes personalizados que los invitados se llevan como recuerdo.

Algo que llama la atención es el “The Wizarding World of Harry Potter" que crea una increíble vista para eventos inmersivos que transportan a los visitantes a un mundo de mágicas aventuras y emociones. Las extensas calles empedradas de la aldea de Hogsmeade proporcionan un espacio acogedor y autentico para degustar una bebida Butterbeer™, practicar la magia con varita, explorar el Castillo de Hogwarts™, donde se encuentra la singular atracción de la tierra “Harry Potter and the Forbidden Journey™”, disfrutar de un menú de comida británica en el restaurante Three Broomsticks™ y la taberna Hog’s Head™, y subirse a la montaña rusa al aire libre del parque temático, “Flight of the Hippogriff™”.

La plaza al aire libre inspirado al estilo Art Deco del parque temático que se conoce como ‘Universal Plaza’, evoca recuerdos de una gran plaza en forma polígono, cual es ideal para eventos de celebración desde ‘picnics’ y conciertos, hasta bodas y reuniones familiares a gran escala y exhibiciones.

Junto a Universal Plaza, las calles con tema de todo el mundo ‘Streets of the World’ traen un poco de sensación europea, presentado un toque internacional a celebraciones especiales con decoración y una gastronomía que es esencialmente británica en la calle Baker Street de Londres o en ooh la la Français en el patio parisino 'Parisian Courtyard' y la calle 'French Street'.