Te contamos que existe un regalo para cada tipo de madre en su día y al alcance de un par de clicks

En una era donde las nuevas generaciones se están acostumbrando a hacer todo a través de sus teléfonos inteligentes, la industria y el comercio ha tomado ventaja de esos gustos y preferencias.

Para nadie es un secreto que un alto porcentaje de la población prefiere hacer sus compras en linea, o "online" como ya lo decimos los hispanos, y lo vemos más cuando vamos a tiendas por departamentos como Walmart o Target que ahora tienen servicios de entrega de bienes de consumo en el estacionamiento luego que el cliente ha hecho su pedido por internet. Yo todavía no lo hecho, pero ya lo intentaré un día.

Yo no sé si es lo más cómodo o no para los consumidores, pero si me he dado cuenta que podría ser más rápido al momento de ir a buscar el pedido sin necesidad de perderte entre los pasillos de la tienda. Aunque también es cierto que hacer el pedido frente a tu computardor o tu teléfono celular antes de ir, también te lleva un tiempo para completarlo, así que no sé si realmente estamos ahorrando tiempo en las compras.

En fin, para aquellos que prefieren hacerlo de esa manera, recordemos que ya llega el Día de las Madres y es el momento en que muchos buscan un tiempo en sus complicadas agendas para visitar los centros comerciales en busca del regalo ideal para su mamá, sus tías, suegra, abuela, hermana y hasta para aquellas que tienen hijos de “cuatro patas”.

Desde hace un tiempo, sabemos que muchas personas que no tienen tiempo para ir a los centros comerciales lo que hacen es buscar esos regalos a través de sitios en linea coo de Amazon.com que es uno de los más populares o el más popular mas bien. Sin embargo, muchos que no hablan inglés se sienten intimidados por los mensajes o comentarios que se muestran en ese idioma que quizás no conocen y por temor a equivocarse deciden cerrar la página y se marchan al mall.

En el "Dia de las Madres", ellas esperan regalos personalizados y si no, pregúntale que le gustaría recibir para que vayas a lo seguro.

Preguntando entre mis familiares, me llamó la atención que pocos saben que Amazon.com lanzó su nueva tienda en español por internet y el Día de las Madres resulta ser la perfecta oportunidad para que los que están indecisos de navegar la página es un buen momento para que lo intenten y luego de conocerla podrían encontrar lo que estaban pensando buscar en el mall.

Navegando la tienda por internet, me di cuenta que los usuarios se pueden topar con una gran selección de artículos de calidad y de primera clase para las madres, incluidos productos de belleza, moda, hogar, electrónicos, deporte y más.

En una actividad comunitaria organizada por Amazon, los niños crearon con sus propias manos regalos para sus mamás.

Si lo tuyo es todo a través del celular o el computador, comprar en español con solo un clic en el sitio web o la aplicación de Amazon no se ve difícil. Te confieso que a mí eso de comprar por internet, no me daba confianza porque tener que dar mi tarjeta de crédito me hacía pensarlo dos veces. Esque se vé cada cosa en internet que uno no sabe si realmente puedeser un sitio confiable.

En el caso de Amazon.com, lo primero que se tiene que hacer es acceder al buscador de regalos e identicar para quién es el regalo (hombre, mujer, niños, adolescentes, bebes) ya que esa es la manera más fácil de encontrar el ideal y no perderte en un mar de productos.

Si tú eres la persona que espera regalos, lo que se sugiere es hacer primero una lista de deseos en la denominada “Amazon Wish List” para asegurarte que obtengas lo que realmente deseas este año y los que vayan a regular ya lo sepan, desde los más populares hasta aquellos que a pesar de ser sencillos, son realmente detalles muy personalizados que pueden llevar el mensaje que uno mismo quiera ofrecer con todo y el nombre de la homenajeada, en este caso la madre.

Para conocer un poco más, el fin de semana pasado tuve la oportunidad de asistir a una actividad en Los Ángeles donde un grupo de artesanos mostraban sus productos personalizados como jabones artesanales, vasos personalizados, flores, adornos, cuadros, utensilios de cocina, jardin y todos hechos a mano.

En esa actividad los niños llegaron con sus padres y ellos mismos pudieron confeccionar regalos para su mamá, mientras que otros preferían elegir entre los novedosos productos que se mostraban en los stands de pequeños empresarios artesanales. “Handmade o “Hecho a mano” es una plataforma para artesanos y el consumidor de Amazon puede acceder a ver las diferentes opciones que se ofrecen. Esos productos no los vende directamente Amazon, sino artesanos que son los que proveen todas sus creaciones. De esta manera, el consumidor le está comprando al artesano directamente, pero a través de Amazon”, comentó David Flores, representante de Amazon Strategic Communications para el mercado hispano.

Como mencionamos al principio, muchos sienten temor de comprar con sus trajetas de crédito productos por internet, sin embargo Flores mencionó que la plataforma ofrece “pasos de seguridad que se deben de seguir para que Amazon respalde la compra y si no tienes una tarjeta de crédito o cuenta de banco (tarjeta de debito), la gente puede ir a una tienda 7 Eleven y recargar una cuenta de Amazon como se recarga un cuenta de celular en nuestros países. Esas cosas existen para el mercado latino para su comodidad y muchos no lo saben’.

Una de las ventajas es que los consumidores han comprobado que muchas veces los mismos productos que se venden en las tiendas, tienen un menor precio en la plataforma de Amazon y otra ventaja es que en la mayoría de los casos en que no encuentras lo que buscas en las tiendas, sí lo consigues en internet.

La cuenta de Amazon Prime le permite a los consumidores envíos ilimitados rápidos y gratis los produtos que se consumen, además los miembros Prime también disfrutan de acceso ilimitado a películas y programas de televisión galardonados con Prime Video, más de dos millones de canciones y miles de listas de canciones con Prime Music, acceso ilimitado a Prime Reading, un libro de pre lanzamiento al mes con Amazon First Reads y mucho más.

Ahora que se avecina el "Día de las Madres" vemos que hay una guía de regalos Amazon Home, que resulta ser una fuente de inspiración de regalos para todo tipo de mamás, como las amantes de la cocina, las anfitrionas, las que les encanta la jardinería, las amantes de los electrónicos, las quieren a sus mascotas como hijos, las que adoran ser amas de casa, las filántropas, las deportistas y activas y las que prefieren consentirse con productos de belleza.