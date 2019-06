Taylor Swift: 'Me quitó el trabajo de mi vida'

Taylor Swift denunció que el manager Scooter Braun le quitó el trabajo de toda su vida, luego de que el representante haya hecho oficial la compra de Big Machine, sello discográfico dueño de su música.

La interprete compartió a través de Tumblr que se siente incómoda con la adquisición, pues ahora sus producciones están bajo posesión de alguien que la hostigó.

"Me enteré de la compra que hizo Scooter. Todo lo que pude pensar fue en el incesante y manipulador hostigamiento que recibí de su parte durante años.

"Ahora Scooter me quitó el trabajo de mi vida, algo que no se me permitió comprar. Esencialmente, mi legado musical está en manos de alguien que intentó desmoronarlo", dice el mensaje de la cantante.

Swift denunció que Braun la atacó por años a través de algunos de los artistas que representa, como Kanye West, quien en 2016 lanzó el videoclip de su tema "Famous" en el que la intérprete de "Shake it Off" aparece desnuda; además de que Kim Kardashian, esposa de West filtró una llamada de la cantante, y posteriormente tuvo problemas legales.

De acuerdo con TMZ, el padre de Swift forma parte de la junta directiva de Big Machine y se enteró hasta hace unos días del acuerdo, por lo que no pudo hacer nada al respecto.

"Este es mi peor escenario. Esto es lo que sucede cuando firmas un trato a los 15 (años de edad) con alguien para quien el término 'lealtad' es claramente un concepto contractual.

"Estoy triste y asqueada", sentencia la intérprete.