¿Ya conoces el atractivo de las chicas de Acapulco Shore?

Después de haber armado la fiesta en Acapulco, la Riviera Maya y hasta en Colombia, el desenfreno de Acapulco Shore llegó a la Ciudad de México para su sexta temporada, a estrenarse en MTV.

Pese a que prometen mucho ambiente en los antros de la Ciudad, los integrantes del programa aseguran que esta temporada también tendrá espacio para un lado más cultural, pues se dieron tiempo de conocer otros escenarios.

Los mariachis de Garibaldi y hasta la difunta Lourdes Ruiz, "La Reina del Albur" de Tepito, fueron algunos de los descubrimientos de los Aca Shore, quienes quedaron sorprendidos de lo que se habían perdido.

"Hubo un contraste bien chingón entre el desmadre, la fiesta y la familia con el hacer más actividades, además de salir a tomarnos 25 shots. Sí lo hicimos, pero en lugares muy bonitos con actividades recreativas, conociendo gente y pasándola bien en la Ciudad", señaló Tadeo en entrevista.

Su fiesta fue tan atractiva que, incluso lograron sacar a Dania de la política para integrarse a la familia en esta nueva temporada, que junto con Xavi refrescaron el programa.

Originaria de Jalisco, la chica de 26 años destacó que sus amigas Mane y Brenda ya le habían sugerido hacer casting para integrarse a la emisión, ya que tiene un espíritu fiestero que no había mostrado por su trabajo.

"Me dedicaba a la política y a los eventos, he sido secretaria en giras de gobernadores y viví en Hidalgo mucho tiempo. Mi giro era otro porque soy chambeadora, pero también siempre bien rockstar y nadie me lo quita. Si les faltaba la actitud, aquí estoy yo", dijo Dania.

"Ahora es representante electa del Partido Bragas", añadió Karime.

Aunque en la temporada pasada terminaron enemistados, su regreso en los nuevos episodios lo harán más unidos, pues aseguran que su relación ha evolucionado para soportar todos sus problemas.