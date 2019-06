Río Roma son los defensores de la balada en un mar de reggaetón

Apenas este viernes Río Roma anunció su colaboración con Bronco en el tema "Se Alinearon los Planetas", que forma parte de la más reciente producción musical del grupo norteño y, a pesar de la mezcla, el dueto conformado por los hermanos José Luis y Raúl Roma se mantiene fiel al estilo romántico que los ha distinguido.

"Yo creo que hoy más que nunca si alguien saca una canción solo (sin colaboración) es como 'qué pasó' (...) van a venir muchas colaboraciones", adelantan los hermanos sobre Rojo, material discográfico que están preparando.

"Entre más buena vibra y magia existe entre los artistas pues la gente lo siente. El punto es tener mucha música este año. El 2018 nos guardamos, quisimos vivir un poco. De todas formas todos los fines teníamos conciertos, pero sí nos quisimos dar ese tiempo. Venimos con este disco, creemos que vamos a tener muchos en la vida, pero este va a marcar esa parte donde la gente va a entender también el amor desde otro punto de vista", cuentan.

Será el 20 de septiembre, en el Auditorio Nacional, cuando arranquen con el tour oficial de este material discográfico, en el que notan además una madurez musical.

"Como artista siempre quieres innovar, refrescar tu música sin salirte de lo que eres y es lo que estamos buscando en este disco. 'Deberías Estar Aquí' fue el primer sencillo, que es una balada muy Río Roma, muy cortavenas".

Pero no importan los temas, el dúo tiene muy presente su marca e incluso cuentan que han tenido que dar sus canciones a otros artistas, aunque sepan que serán hits, para no ensuciar su estilo romántico.

"Hoy todo mundo dice lo que quiere, sin embargo nosotros tenemos que cuidar mucho lo que comunicamos a la gente que le gusta nuestra música, porque hemos recibido muchos mensajes de 'ustedes no nos defrauden'. Hay una onda de seguir cuidando el romanticismo".

Aunque tienen en cuenta que el género urbano llegó para quedarse, Río Roma también cree que el romanticismo es algo que no va a desaparecer y que los artistas de pop y balada tienen que hacer su parte, para que el público siga volteando a verlos.

Para ello, aseguran, han apostado por los temas inéditos, sin ir por un lado que considerarían fácil.