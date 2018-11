MARVEL ESTÁ DE LUTO: Muere Stan Lee, el creador de muchos de los personajes de los Comics, a la edad de 95 años

Stan Lee, co-fundador de Marvel Comics, falleció este lunes, según reportó TMZ.

Según la fuente, una ambulancia acudió esta mañana a la casa del escritor y caricaturista para trasladarlo al Centro Médico de Cedars-Sinai, lugar donde falleció presuntamente por neumonía.

La noticia conmueve a los seguidores de las historiaS de superhéroes alrededor del mundo, pues el último cameo en el que fue visto es en la cinta Venom.

