Marian Franco ¡es bien juguetona!

De niña prefería la gimnasia rítmica, el basquetbol o el baile, ahora, Marian Franco prefiere camaritas y también los camarones.

Desde hace casi un año, esta joven curvilínea forma parte del nuevo talento SexMex, la productora porno mexicana, una actividad muy diferente a lo que jugaba cuando era una pequeña en su natal Guadalajara, Jalisco, momentos que recordó ante la celebración del Día del Niño.

"Me gustaba mucho, desde chiquita, jugar a que era modelo. Me gustaba bailar, me gustaba organizar siempre las coreografías, que para el cumpleaños de la abuelita. Siempre organizaba a mis primas para hacer cualquier tipo de baile", relató Franco.

"Me gustaba mucho el basquetbol y estuve mucho tiempo en gimnasia rítmica", explica.

Marian recuerda que celebraba el 30 de abril junto a su familia en el zoológico o en algún parque, pero de quien nunca se separaba es de Rosita, una osita de peluche.

"Tenía una osita de peluche que estaba pegada a una cobija. Era mi hija, yo le decía. Si no traía cargando a esa osita, lloraba. No podía ni dormir", recuerda.

En la actualidad, esta guapa mujer con medidas que superan la perfección, 95-60-110, ha grabado casi una decena de escenas en SexMex y es seguida por millares de personas en redes sociales.

