Espectáculos

Alfonso Cuarón, Antonio Banderas y Edgar Ramírez entre la lista de nominados a los Golden Globe

Tommy Calle
Contact ReporterPor estas calles

Esta manaña la Holliwod Foreing Press Association anunció a sus nominados a la proxima entrega de sus prestigiosos premios que serán entregados el 6 de enero en una ceremonia que se celebrará en el Beverly Hilton Hotel de Hollywood y estos son los afortunados postulantes: 

MEJOR PELÍCULA – DRAMA

a. BLACK PANTHER

b. BLACKKKLANSMAN

c. BOHEMIAN RHAPSODY

d. IF BEALE STREET COULD TALK

e. A STAR IS BORN

 

MEJOR ACTRIZ EN UNA PELÍCULA – DRAMA

a. GLENN CLOSE

b. LADY GAGA

c. NICOLE KIDMAN

d. MELISSA MCCARTHY

e. ROSAMUND PIKE

 

MEJOR ACTOR EN UNA PELICULA –DRAMA

a. BRADLEY COOPER

b. WILLEM DAFOE

c. LUCAS HEDGES

d. RAMI MALEK

e. JOHN DAVID WASHINGTON

 

MEJOR PELICULA – MUSICAL O COMEDIA

a. CRAZY RICH ASIANS

b. THEFAVOURITE

c. GREEN BOOK

d. MARYPOPPINSRETURNS

e. VICE

 

 

MEJOR ACTRIZ EN UNA PELICULA – MUSICAL O COMEDIA

a. EMILY BLUNT

b. OLIVIA COLMAN

c. ELSIE FISHER

d. CHARLIZE THERON

e. CONSTANCE WU

 

MEJOR ACTOR EN UNA PELICULA – MUSICAL O COMEDIA

a. CHRISTIAN BALE

b. LIN-MANUEL MIRANDA

c. VIGGO MORTENSEN

d. ROBERT REDFORD

e. JOHN C. REILLY

 

MEJOR PELICULA – ANIMADA

a. INCREDIBLES 2

b. ISLE OF DOGS

c. MIRAI

d. RALPH BREAKS THE INTERNET

e. SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

 

MEJOR PELICULA EXTRANJERA 

a. CAPERNAUM

b. GIRL

c. NEVER LOOK AWAY

d. ROMA

e. SHOPLIFTERS

 

MEJOR ACTRESS SECUNDARIA EN UNA PELICULA

a. AMY ADAMS

b. CLAIRE FOY

c. REGINA KING

d. EMMA STONE

e. RACHEL WEISZ

 

MEJOR ACTOR DE REPARTO 

a. MAHERSHALA ALI

b. TIMOTHÉE CHALAMET

c. ADAM DRIVER

d. RICHARD E. GRANT

e. SAM ROCKWELL

 

MEJOR DIRECTOR 

a. BRADLEY COOPER

b. ALFONSO CUARÓN

c. PETER FARRELLY

d. SPIKE LEE

e. ADAM MCKAY

 

MEJOR GUION – PELICULA

a. ALFONSO CUARÓN

b. DEBORAH DAVIS, TONY MCNAMARA

c. BARRY JENKINS

d. ADAM MCKAY

e. NICK VALLELONGA, BRIAN CURRIE, PETER FARRELLY

ROMA

 

GUION ORIGINAL – MOTION PICTURE

 a. MARCO BELTRAMI

b. ALEXANDRE DESPLAT

c. LUDWIG GÖRANSSON

d. JUSTIN HURWITZ

e. MARC SHAIMAN

A QUIET PLACE

 

CANCIÓN ORIGINAL

a. “ALL THE STARS” — BLACK PANTHER

b. “GIRL IN THE MOVIES” — DUMPLIN’

c. “REQUIEM FOR A PRIVATE WAR” — A PRIVATE WAR

d. “REVELATION” — BOY ERASED

e. “SHALLOW” — A STAR IS BORN

 

MEJOR SERIE DE TELEVISION– DRAMA

a. THE AMERICANS

b. BODYGUARD

c.HOMECOMING 

d. KILLING EVE

e. POSE

 

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE TELEVISION-DRAMA

a. CAITRIONA BALFE

b. ELISABETH MOSS

c. SANDRA OH

d. JULIA ROBERTS

e. KERI RUSSELL

 

MEJOR ACTOR EN UNA ERIE DE TELEVISION– DRAMA

a. JASON BATEMAN

b. STEPHAN JAMES

c. RICHARD MADDEN

d. BILLY PORTER

e. MATTHEW RHYS

 

MEJOR SERIE DE TELEVISION– MUSICAL O COMEDIA

a. BARRY

b. THE GOOD PLACE

c. KIDDING

d. THE KOMINSKY METHOD

e. THE MARVELOUS MRS. MAISEL

 

MEJOR ACTRIZ UN A SERIE DE TELEVISION– MUSICAL O COMEDIA

a. KRISTEN BELL

b. CANDICE BERGEN

c. ALISON BRIE

d. RACHEL BROSNAHAN

e. DEBRA MESSING

 

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE TELEVISION – MUSICAL O COMEDIA

a. SACHA BARON COHEN

b. JIM CARREY

c. MICHAEL DOUGLAS

d. DONALD GLOVER

e. BILL HADER

 

MEJOR SERIE LIMITADA DE TELEVISION O PELiCULA PARA TELEVISION

a. THE ALIENIST

b. THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE: AMERICAN CRIME STORY

c. ESCAPE AT DANNEMO 

d. SHARP OBJECTS

e. A VERY ENGLISH SCANDAL

 

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA O PELICULA PARA TELEVISION

a. AMY ADAMS

b. PATRICIA ARQUETTE

c. CONNIE BRITTON

d. LAURA DERN

e. REGINA KING

 

MEJOR ACTOR EN SERIES LIMITADA O PELICULA PARA TELEVISION

a. ANTONIO BANDERAS

b. DANIEL BRÜHL

c. DARREN CRISS

d. BENEDICT CUMBERBATCH

e. HUGH GRANT

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA O UNA PELICULA PARA LA TELEVISION

a. ALEX BORSTEIN

b. PATRICIA CLARKSON

c. PENÉLOPE CRUZ

d. THANDIE NEWTON

e. YVONNE STRAHOVSKI

 

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIES LIMITDS O PELICULA PAR LA TELEVISION

a. ALAN ARKIN

b. KIERAN CULKIN

c. EDGAR RAMÍREZ

d. BEN WHISHAW

e. HENRY WINKLER

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