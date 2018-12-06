Alfonso Cuarón, Antonio Banderas y Edgar Ramírez entre la lista de nominados a los Golden Globe

Esta manaña la Holliwod Foreing Press Association anunció a sus nominados a la proxima entrega de sus prestigiosos premios que serán entregados el 6 de enero en una ceremonia que se celebrará en el Beverly Hilton Hotel de Hollywood y estos son los afortunados postulantes:
MEJOR PELÍCULA – DRAMA
a. BLACK PANTHER
b. BLACKKKLANSMAN
c. BOHEMIAN RHAPSODY
d. IF BEALE STREET COULD TALK
e. A STAR IS BORN
MEJOR ACTRIZ EN UNA PELÍCULA – DRAMA
a. GLENN CLOSE
b. LADY GAGA
c. NICOLE KIDMAN
d. MELISSA MCCARTHY
e. ROSAMUND PIKE
MEJOR ACTOR EN UNA PELICULA –DRAMA
a. BRADLEY COOPER
b. WILLEM DAFOE
c. LUCAS HEDGES
d. RAMI MALEK
e. JOHN DAVID WASHINGTON
MEJOR PELICULA – MUSICAL O COMEDIA
a. CRAZY RICH ASIANS
b. THEFAVOURITE
c. GREEN BOOK
d. MARYPOPPINSRETURNS
e. VICE
MEJOR ACTRIZ EN UNA PELICULA – MUSICAL O COMEDIA
a. EMILY BLUNT
b. OLIVIA COLMAN
c. ELSIE FISHER
d. CHARLIZE THERON
e. CONSTANCE WU
MEJOR ACTOR EN UNA PELICULA – MUSICAL O COMEDIA
a. CHRISTIAN BALE
b. LIN-MANUEL MIRANDA
c. VIGGO MORTENSEN
d. ROBERT REDFORD
e. JOHN C. REILLY
MEJOR PELICULA – ANIMADA
a. INCREDIBLES 2
b. ISLE OF DOGS
c. MIRAI
d. RALPH BREAKS THE INTERNET
e. SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE
MEJOR PELICULA EXTRANJERA
a. CAPERNAUM
b. GIRL
c. NEVER LOOK AWAY
d. ROMA
e. SHOPLIFTERS
MEJOR ACTRESS SECUNDARIA EN UNA PELICULA
a. AMY ADAMS
b. CLAIRE FOY
c. REGINA KING
d. EMMA STONE
e. RACHEL WEISZ
MEJOR ACTOR DE REPARTO
a. MAHERSHALA ALI
b. TIMOTHÉE CHALAMET
c. ADAM DRIVER
d. RICHARD E. GRANT
e. SAM ROCKWELL
MEJOR DIRECTOR
a. BRADLEY COOPER
b. ALFONSO CUARÓN
c. PETER FARRELLY
d. SPIKE LEE
e. ADAM MCKAY
MEJOR GUION – PELICULA
a. ALFONSO CUARÓN
b. DEBORAH DAVIS, TONY MCNAMARA
c. BARRY JENKINS
d. ADAM MCKAY
e. NICK VALLELONGA, BRIAN CURRIE, PETER FARRELLY
ROMA
GUION ORIGINAL – MOTION PICTURE
a. MARCO BELTRAMI
b. ALEXANDRE DESPLAT
c. LUDWIG GÖRANSSON
d. JUSTIN HURWITZ
e. MARC SHAIMAN
A QUIET PLACE
CANCIÓN ORIGINAL
a. “ALL THE STARS” — BLACK PANTHER
b. “GIRL IN THE MOVIES” — DUMPLIN’
c. “REQUIEM FOR A PRIVATE WAR” — A PRIVATE WAR
d. “REVELATION” — BOY ERASED
e. “SHALLOW” — A STAR IS BORN
MEJOR SERIE DE TELEVISION– DRAMA
a. THE AMERICANS
b. BODYGUARD
c.HOMECOMING
d. KILLING EVE
e. POSE
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE TELEVISION-DRAMA
a. CAITRIONA BALFE
b. ELISABETH MOSS
c. SANDRA OH
d. JULIA ROBERTS
e. KERI RUSSELL
MEJOR ACTOR EN UNA ERIE DE TELEVISION– DRAMA
a. JASON BATEMAN
b. STEPHAN JAMES
c. RICHARD MADDEN
d. BILLY PORTER
e. MATTHEW RHYS
MEJOR SERIE DE TELEVISION– MUSICAL O COMEDIA
a. BARRY
b. THE GOOD PLACE
c. KIDDING
d. THE KOMINSKY METHOD
e. THE MARVELOUS MRS. MAISEL
MEJOR ACTRIZ UN A SERIE DE TELEVISION– MUSICAL O COMEDIA
a. KRISTEN BELL
b. CANDICE BERGEN
c. ALISON BRIE
d. RACHEL BROSNAHAN
e. DEBRA MESSING
MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE TELEVISION – MUSICAL O COMEDIA
a. SACHA BARON COHEN
b. JIM CARREY
c. MICHAEL DOUGLAS
d. DONALD GLOVER
e. BILL HADER
MEJOR SERIE LIMITADA DE TELEVISION O PELiCULA PARA TELEVISION
a. THE ALIENIST
b. THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE: AMERICAN CRIME STORY
c. ESCAPE AT DANNEMO
d. SHARP OBJECTS
e. A VERY ENGLISH SCANDAL
MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA O PELICULA PARA TELEVISION
a. AMY ADAMS
b. PATRICIA ARQUETTE
c. CONNIE BRITTON
d. LAURA DERN
e. REGINA KING
MEJOR ACTOR EN SERIES LIMITADA O PELICULA PARA TELEVISION
a. ANTONIO BANDERAS
b. DANIEL BRÜHL
c. DARREN CRISS
d. BENEDICT CUMBERBATCH
e. HUGH GRANT
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA O UNA PELICULA PARA LA TELEVISION
a. ALEX BORSTEIN
b. PATRICIA CLARKSON
c. PENÉLOPE CRUZ
d. THANDIE NEWTON
e. YVONNE STRAHOVSKI
MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIES LIMITDS O PELICULA PAR LA TELEVISION
a. ALAN ARKIN
b. KIERAN CULKIN
c. EDGAR RAMÍREZ
d. BEN WHISHAW
e. HENRY WINKLER