VIDEO. La ex corista de Luis Miguel promete en Instagram regalar un objeto del cantante tras abandonar la gira, pero antes...

Anna Berényi, quien trabajó como corista de Luis Miguel el año pasado, prometió obsequiar algo muy personal de "El Sol" al llegar a los 20 mil seguidores en Instagram.

"Realmente estoy cerca de los 20 mil seguidores de Instagram y estaba pensando (al alcanzar la meta) dar un regalo de Luis Miguel o dar otra cosa", expresó ayer por la mañana.

Por la tarde, consiguió su objetivo, pero, hasta el cierre de esta edición, no había revelado el objeto que regalaría.

La rubia difundió en diciembre pasado un video en el que contaba por qué renunció a trabajar con el intérprete en la gira México Por Siempre.

"Soy muy afortunada en tener ese trabajo. He conocido un par de personas con las que no me llevo bien. No estoy segura porque puede ser, quizás porque tenemos diferentes personalidades.

"No creo que ellos significaran nada malo, pero los sentimientos que obtuve de esa gente en específico no me hicieron sentir muy cómoda", declaró.