Julión Álvarez confirma que tendrá otro hijo

Con una sonrisa, Julión Álvarez confirmó que será papá por segunda vez.

El intérprete de norteño banda hizo un enlace en vivo desde Culiacán, a donde viajó para participar en un evento en apoyo a la mujer que busca salir adelante.

En la grabación, el grupero confirmó la noticia que se especulaba.

"Me preguntaban: 'se dice que Julión va a ser papá nuevamente', y es para comentarles que sí. Otra vez voy a ser papá. Gracias a Dios tengo una bonita amistad con medios de diferentes empresas y no se me hacía bueno nada más decirle a uno. Tengo un compromiso con todos y por eso lo hago de esta manera. Y voy a ser papá otra vez", expresó contento.

"Lo que dije y lo prometido es deuda: Yo dije que teniendo el primero, los que se dejaran venir... Estoy cumpliendo", agregó sonriendo en este video publicado en su cuenta de Instagram @lospasosdejulion.

El nacido en Chiapas quiso compartir esta felicidad no sólo con los medios de comunicación sino también con el público que lo sigue.

"Es algo bien bonito. Ya me tocó vivir esta etapa como padre y yo estoy bien volado con María Isabel. Ahora con el próximo bebé, que ya viene bien adelantadito. No sé qué venga, niño o niña, con que venga sanito", agregó.

Julión estará en el Domo Care tres días, el 13 ,15 y 16 de junio.