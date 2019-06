Esta modelo sabe mover las pelotas... de futbol

A Eli Pinillos le gusta jugar con las pelotas.

La colombiana compartió en entrevista que le encanta jugar fútbol, pues le sirve como parte de su entrenamiento para mantener una figura curvilínea.

"Hago deporte, juego futbol, me apasiona, lo practico muy seguido y entreno con profesor el fútbol, con un grupo de niñas que se llama Las Santas, eso es acá en Colombia", dijo.

Aunque se a dado a conocer como modelo de trajes de baño y vestidos, la morena es una viajera de corazón e incluso es embajadora de una página llamada WorldVentures.

"Por las dos cosas, por gusto y porque trabajo con un club de viajes que se llama World Ventures, ya llevo un año con ellos.

Agencia Reforma Eli Pinillos Eli Pinillos (Agencia Reforma) (Agencia Reforma)

"He estado en Panamá, México, Miami, Las Vegas y me encantan varios lugares, pero Aruba es una isla que me apasiona, me gusta mucho , es muy romántica", comentó.

Eli se baja de un avión y se sube a otro, compartió sus próximos destinos.

"Europa está entre mis planes , ya en unos meses me voy, en 10 días voy a Brasil a la copa America.

"En México estuve en Guadalajara , me gustó mucho, pero yo soy más una persona de playa", agregó.

Aparte de modelar y viajar, Pinillos es empresaria y tiene una tienda de ropa por internet.