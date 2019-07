El privado y polémico bautizo de Archie Harrison Mountbatten Windsor

Agua del río Jordán le rociaron sobre su cabeza al más joven de la Familia Real británica, Archie Harrison Mountbatten Windsor, como símbolo de purificación y de su entrada a la Iglesia cristiana.

No obstante, el momento en el que el primogénito de los duques de Sussex Enrique y Meghan fue bautizado este fin de semana se dio de una manera demasiada privada en opinión de algunos.

El bebé recibió el sacramento en una ceremonia realizada por el arzobispo de Canterbury y titular de la Iglesia anglicana, Justin Welby, en una capilla del Castillo de Windsor.

Fueron los padres del pequeño, nacido el pasado 6 de mayo, quienes dieron a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartieron un par de imágenes.

"El duque y la duquesa de Sussex están felices de compartir la alegría de este día con miembros del público, que han sido mostrado un apoyo increíble desde el nacimiento de su hijo.

"Sus Altezas Reales se siente muy afortunados de celebrar este día con la familia y los padrinos de Archie", escribieron en la red social.

La decisión de mantener el bautismo y el nombre de los padrinos en secreto ha sido criticada por muchos. Se dice que la pareja optó por escoger a un grupo de amigos cercanos, considerarlos "ciudadanos privados", y así evitar que sus nombres se hagan públicos.

Además, el no permitir acceso a la prensa también generó controversia debido a la reciente revelación que la pareja gastó 2.06 millones de dólares, del dinero de los contribuyentes, para remodelar su casa Frogmore Cottage.

"Nos encanta todo acerca de la Familia Real. Hemos visto manos y pies, pequeños dedos. Pero estamos muy dolidos. Pago una gran cantidad de impuestos por sus deberes civiles. Un minuto quieren ser miembros de la realeza, al siguiente no.

"Ese bebé es el nieto de la princesa Diana. Deberíamos poder ver el bautizo. Quieren tener su pastel y comérselo. A mucha gente no le gusta verlos merodeando por las falsas celebridades. Olvídate de Hollywood. Ellos son realeza", dijo Anne Daley, una mujer de 63 que se encontraba a fuera del Castillo.

Al bautizo sólo acudieron 25 invitados, entre ellos el Príncipe Carlos y su esposa Camila, Duquesa de Cornwall, los duques de Cambridge Guillermo y Catalina, Doria Ragland, madre de Meghan, y Jane Fellowes y Sarah McCorquodale, hermanas de la fallecida Princesa Diana.

Ni la Reina Isabel II ni su esposo el Príncipe Felipe, bisabuelos del bautizado, estuvieron presentes, pues tenían planeado con anterioridad pasar un fin de semana en su residencia de Sandringham.

Thomas Markle, padre de Meghan y abuelo del pequeño, no fue convocado a la ceremonia.

"Fue monaguillo cuando tenía 12 años, me confirmé a los 14, y Archie es mi nuevo nieto, así que claro que hubiese disfrutado estar ahí para la bendición, deseandole a él y a sus padres salud y felicidad", dijo a The Mail on Sunday.

Como es la costumbre, el bebé usó el mismo ropón que han portado los miembros de la Familia Real en los últimos 11 años. Se trata de una réplica del traje original que la Reina Victoria mandó a hacer en 1841 para su hija mayor, una pieza hecha con fino encaje de Honiton, forrado con satín blanco, y que se usó hasta 2004, cuando la actual Monarca mandó a hacer uno nuevo para la preservación del otro.

Para la ceremonia, la ex actriz optó por un vestido Dior, mientras que su concuña, Catalina, escogió un Stella McCartney rosa que complemento con una banda en el cabello y zapatos en tonos similares.

Pocos detalles

Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo Chris Allerton, quien se encargó también de los retratos de la boda y la presentación de Archie.

Algunos usuarios de redes sociales señalaron que las expresiones faciales de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, denotan incomodidad.

El ropón se utilizó por primera vez en 2008. Es el mismo que portaron los príncipes Jorge, Carlota y Luis, primos de Archie.

La ex nana de Enrique, Tiggy Legge Bourke, estuvo entre los invitados a la ceremonia.